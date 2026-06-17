De La Ghetto y Clarissa Molina se suman a la fiebre mundialista y apoyan a Panamá en su debut ante Ghana

Las publicaciones de ambas celebridades han generado interacción entre sus seguidores, en medio de un ambiente de entusiasmo por el inicio del torneo y la participación de las selecciones latinoamericanas en el escenario mundial.

La fiebre del Mundial 2026 sigue contagiando a figuras del entretenimiento latino. El cantante de música urbana De La Ghetto y la presentadora dominicana Clarissa Molina mostraron su apoyo a Panamá en su esperado debut frente a Ghana.

A través de sus historias en Instagram, De La Ghetto compartió imágenes en las que aparece vistiendo la camiseta de la selección panameña, anticipando que a las 6:00 p.m. de este miércoles 17 de junio se uniría simbólicamente a la jornada mundialista. El artista también sorprendió a sus seguidores al publicar otra fotografía luciendo la camiseta de Colombia, que igualmente debutaba en la misma fecha.

De La Ghetto, cuyo nombre real es Rafael Castillo, nació en Nueva York y es hijo de padre dominicano y madre puertorriqueña. Esta mezcla cultural ha sido clave en su identidad artística dentro del reguetón y el trap latino. El intérprete inició su carrera como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto, consolidándose luego como solista con éxitos en la música urbana y colaboraciones con figuras como Daddy Yankee, J Balvin y Bad Bunny.

Por su parte, Clarissa Molina también se sumó al respaldo a la selección panameña al aparecer en redes sociales luciendo la camiseta del equipo canalero. La dominicana es una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana en Estados Unidos, tras su paso por “Nuestra Belleza Latina”, donde se coronó ganadora en 2016, y su actual rol como presentadora en el programa “El Gordo y la Flaca”.

Molina, quien también ha incursionado en la actuación en producciones cinematográficas latinas, se ha convertido en una personalidad frecuente en eventos de entretenimiento y premiaciones internacionales.

Las publicaciones de ambas celebridades han generado interacción entre sus seguidores, en medio de un ambiente de entusiasmo por el inicio del torneo y la participación de las selecciones latinoamericanas en el escenario mundial.

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