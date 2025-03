Google eliminará millones de cuentas de Gmail en 2025: Descubra si la suya se encuentra en la lista

A partir de este año, millones de cuentas de Gmail desaparecerán definitivamente si no cumplen con un requisito esencial. Esta medida forma parte de la política de eliminación de cuentas inactivas que la empresa implementó el 1 de diciembre de 2023, con la intención de reforzar la seguridad digital y reducir riesgos de ciberataques.

Según la nueva normativa, cualquier cuenta de Google que haya estado inactiva por más de dos años será eliminada junto con todos sus datos almacenados en servicios como Gmail, Google Drive, Google Photos, Google Meet y Calendar.

“Si no se ha utilizado o no se ha iniciado sesión en una cuenta de Google durante al menos 2 años, podemos eliminar la cuenta y su contenido”, explicó la compañía. Google aclara que esta política solo afecta a cuentas personales y no aplica para aquellas vinculadas a empresas, organizaciones o instituciones educativas.

La decisión de Google no es arbitraria. La empresa justifica la eliminación de cuentas inactivas como una medida de seguridad cibernética, ya que los perfiles abandonados representan un riesgo mayor de ser vulnerados. “Esto se debe a que las cuentas olvidadas o desatendidas a menudo dependen de contraseñas antiguas o reutilizadas que pueden haber sido comprometidas, no han tenido configurada la autenticación de dos factores y reciben menos controles de seguridad por parte del usuario”, detalló Google.

Al eliminar estos perfiles, la empresa busca reducir la cantidad de cuentas susceptibles a ataques de phishing, hackeos y accesos no autorizados. Si usa su cuenta de Gmail con frecuencia, no tiene nada de qué preocuparse. Sin embargo, si tiene cuentas antiguas que rara vez utiliza pero que contienen información importante, debe asegurarse de mantenerlas activas para evitar que sean eliminadas.

La manera más sencilla de hacerlo es iniciar sesión al menos una vez cada dos años. “Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google o en cualquiera de nuestros servicios recientemente, su cuenta se considera activa y no se eliminará”, aclaró la compañía. Además de iniciar sesión, Google considera que una cuenta sigue activa si el usuario realiza alguna de estas acciones:

Enviar o recibir un correo electrónico en Gmail.

Utilizar Google Drive.

Ver un video en YouTube mientras está conectado a su cuenta.

Descargar una aplicación desde la Google Play Store.

Si tiene cuentas secundarias que no usa con frecuencia, es recomendable realizar al menos una de estas actividades para evitar que sean eliminadas en 2025.