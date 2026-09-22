Graves cargos judiciales: El creador de contenido 'Clavicular' enfrenta acusaciones de agresión sexual en EEUU

Influencer conocido como "Clavicular" enfrenta cargos de violación en el estado de Massachussetts, en Estados Unidos.

Nueva York, Estados Unidos/Un reconocido influencer del "looksmaxxing" conocido como "Clavicular" enfrenta cargos de violación en el estado de Massachussetts, en Estados Unidos, según documentos judiciales.

Braden Eric Peters, de 20 años, está acusado de violar, drogar a una persona para relaciones sexuales y adquirir licor siendo menor de 21 de años.

Deberá comparecer para la lectura de cargos el próximo 14 de octubre en la Corte del Distrito de Orleans, según una denuncia penal consultada por la AFP el martes.

Los delitos estarían relacionados con una joven de 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva, y habrían ocurrido en mayo de 2025 en la casa de la familia de Peters en Cabo Cod, Massachusetts.

Peters enfrentaría hasta 20 años de prisión estatal si es condenado por violación.

El influencer ha cultivado una amplia audiencia en internet como "looksmaxxer", que involucra medidas extremas para mejorar la apariencia física.

Los influencers del "looksmaxxing" han ganado popularidad en redes sociales, al aprovecharse de las inseguridades de hombres jóvenes que buscan aumentar su atractivo físico hacia las mujeres.

En publicaciones en TikTok, Instagram y YouTube promueven métodos pseudocientíficos para lograr desde labios más carnosos hasta un mentón más prominente, mientras que monetizan su popularidad mediante la promoción de una amplia variedad de productos.