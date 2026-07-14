Hallan muerto a Mykee, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, tras varios días desaparecido

Mykee era un bailarín y creador de contenido de raíces filipinas que había ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento por su participación en presentaciones y giras de artistas internacionales como Rosalía y Rauw Alejandro.

Michael Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee y reconocido por formar parte del equipo de bailarines de los artistas Rosalía y Rauw Alejandro, fue encontrado muerto en el condado de Miami-Dade, Florida, luego de permanecer desaparecido desde el pasado domingo.

De acuerdo con la información confirmada este martes por medios estadounidenses, el cuerpo del joven de 28 años fue localizado cerca de las vías del tren en el área de West End, al suroeste de Miami. La Oficina del Alguacil del Condado de Miami-Dade confirmó el hallazgo y declaró su fallecimiento.

Según las primeras investigaciones, las autoridades consideran que se trataría de un aparente suicidio, aunque el caso continúa bajo investigación mientras se esperan los resultados oficiales de las diligencias forenses.

Antes del trágico desenlace, la Oficina del Alguacil había emitido una alerta de búsqueda, catalogándolo como "un adulto en peligro", tras ser visto por última vez el domingo en el suroeste de Miami.

La desaparición también movilizó a seguidores y allegados del bailarín. Desde la cuenta oficial del club de fans de Rosalía en Instagram se publicó un mensaje solicitando ayuda para localizarlo.

"Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", señalaba la publicación.

Mykee era un bailarín y creador de contenido de raíces filipinas que había ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento por su participación en presentaciones y giras de artistas internacionales como Rosalía y Rauw Alejandro. Además, mantenía una activa presencia en redes sociales, donde acumulaba cerca de 80.000 seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas en las que compartía coreografías, entrenamientos y parte de su trayectoria artística.

La noticia de su muerte ha generado numerosas reacciones de tristeza entre seguidores, colegas y miembros de la comunidad de la danza, quienes han expresado mensajes de condolencias y homenajes en redes sociales.

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