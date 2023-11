¡Qué horror! Hallan el cuerpo sin vida del primer magistrade no binario de México

Jesús Ociel Baena Saucedo, quien se convirtió en el primer magistrado de América Latina en declararse no binario, fue hallado muerto en el interior de su residencia la mañana de este lunes 13 de noviembre, informaron las autoridades mexicanas. Junto al funcionario también se encontró el cuerpo de otro hombre que aún no ha sido identificado, pero que todo apunta a que se trataría de su pareja sentimental.

La sociedad mexicana amaneció conmocionada este lunes al conocerse el terrible fallecimiento de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, que en 2022 se convirtió en el primer juez no binario en ocupar un cargo de magistratura en México y América Latina. Las circunstancias del hecho aún no han sido esclarecidas puesto que la investigación recién comienza, sin embargo, según información revelada por medios locales, el cuerpo de Baena Saucedo presentaba heridas con arma blanca, pero las autoridades aún no han confirmado oficialmente las circunstancias de la muerte.

Junto al magistrade también fue hallado otro cadáver que según los reportes de la prensa local y colectivos activistas se trataría de su pareja, identificada preliminarmente como Dorian Herrera.

Versiones extraoficiales señalan que los cuerpos fueron encontrados sobre las 9 de la mañana de este lunes cuando uno de los guardaespaldas de Baena Saucedo llegó a su domicilio y tras tocar repetidamente la puerta y no recibir respuesta, decidió ingresar a la residencia. Fue en ese momento que identificó al magistrade y alertó a las autoridades.

Salvador Hernández, presidente del Tribunal Electoral de Aguascaliente, señaló que fue advertido por una llamada de que algo pasaba en la casa de Ociel, por lo que procedió a marcarle por teléfono a él y a su pareja, pero no logró comunicarse. Inmediatamente se dirigió a la residencia de Baena y cuando llegó las autoridades ya tenían acordonado el lugar como una escena del crimen.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha precisado el móvil del crimen. Pero era de todos conocido que Baena Saucedo era un ferviente activista por los derechos LGBTIQ+, una lucha que busca el reconocimiento de las disidencias y el derecho a una vida libre de violencia.

Hace poco, Baena recibió el primer título otorgado en lenguaje inclusivo como maestre en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del TEPJF. También contaba con una maestría y un doctorado en Derecho por las Universidades de Coahuila y Durango respectivamente.

El 31 de julio de 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un acuerdo en el que avaló que se le proporcionaran medidas de protección a Baena Saucedo ante el riesgo de sufrir algún atentado contra su vida e integridad física.

Lo anterior, debido a las múltiples amenazas de muerte que el magistrade recibía a través de redes sociales, así como a los discursos de odio compartidos por la senadora Martha Márquez y al asesinato de Ulises Nava, activista LGBTIQ+ ejecutado afuera del Museo Descubre de Aguascalientes ese mismo mes.

*Con información de Infobae, El Comercio y El Economista*