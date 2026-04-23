Hulk Hogan confiesa su arrepentimiento por comentarios racistas: polémica y legado en su documental final

La producción, lanzada en Netflix, muestra a un Hogan introspectivo, consciente del impacto de sus palabras y dispuesto a asumir responsabilidades.

El estreno del documental Hulk Hogan: Real American ha reabierto uno de los capítulos más controversiales en la vida de Hulk Hogan, quien en su última entrevista, grabada meses antes de su fallecimiento, abordó con franqueza el escándalo que marcó su carrera en 2015.

El exluchador, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, falleció el 24 de julio de 2025 en Clearwater a los 71 años, tras un ataque cardíaco. La entrevista incluida en el documental, registrada tres meses antes de su muerte, se convirtió en su última aparición de este tipo y en un espacio donde reflexionó sobre los errores que afectaron su imagen pública.

Uno de los momentos más relevantes del testimonio gira en torno al audio filtrado en 2015, en el que utilizó expresiones racistas al referirse a una situación personal relacionada con su hija. En el documental, Hogan reconoce el peso de ese episodio y expresa: “Soy una persona que se enojó mucho por una situación personal. Usé una palabra. Sí, me arrepiento, porque incluso bajo ese fuego tan pesado y enloquecido debería haberme mantenido tranquilo y haber cerrado la boca”. La declaración refleja una autocrítica directa, alejada de matices defensivos.

El ex campeón mundial, quien alcanzó ese título en doce ocasiones dentro de la WWE, también profundizó en las consecuencias de sus actos: “Lo que dije resuena y tiene un efecto eco. Sigue vibrando por años”. Su análisis no se limita al hecho puntual, sino que reconoce el alcance prolongado de sus palabras en la opinión pública.

En otro momento del documental, Hogan fue aún más contundente al evaluar su comportamiento: “He manejado el auto, sigo chocando contra la pared, chocando y quemándome, diciendo cosas estúpidas y metiéndome en problemas. Cuando digo que tengo arrepentimientos, es porque no me comporté como un hombre cuando lo dije”. Esta reflexión se presenta como una de las más sinceras dentro de la narrativa de la serie.

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El documental también recupera declaraciones previas del luchador, en las que intentaba explicar el contexto en el que utilizó ese lenguaje. En una entrevista televisiva de la época, afirmó: “Nunca debí haber dicho lo que dije. Estuvo mal. Me avergüenza. Pero mucha gente debe entender que uno hereda cosas de su entorno”. Sin embargo, estas justificaciones fueron ampliamente cuestionadas en su momento, generando críticas sobre la autenticidad de sus disculpas.

La repercusión del escándalo fue inmediata. La WWE lo retiró de su Salón de la Fama y eliminó temporalmente su imagen de la empresa, marcando una ruptura con quien había sido una de sus figuras más emblemáticas. Años después, la organización inició un proceso de reintegración progresiva que incluyó su participación en eventos como WrestleMania 37. No obstante, la polémica volvió a surgir en etapas posteriores de su vida pública.

En el documental, también se exploran aspectos personales complejos, incluyendo momentos de profunda crisis emocional durante su divorcio de Linda Hogan en 2009. Hogan relató que atravesó un periodo muy difícil en el que se sintió completamente desbordado. Sin entrar en detalles gráficos, el testimonio deja ver la gravedad de ese momento y cómo fue descrito por su entorno cercano como una de las etapas más oscuras de su vida.

Su amigo y colaborador Eric Bischoff calificó ese periodo como determinante en su historia personal, mientras que su mánager en pantalla, Jimmy Hart, aseguró sobre los momentos difíciles en su carrera: “Sé que le dolió”, en referencia a la reacción negativa del público en sus últimas apariciones.

A pesar de las controversias, Hogan se muestra en el documental con una postura de aceptación frente a su legado. “No busco que me palmeen la espalda por mi legado, para nada. No todos te van a querer. Hay gente que me odia, pero definitivamente soy el mejor luchador de todos los tiempos. Soy Hulk Hogan”, afirmó, dejando claro que su visión de sí mismo permanece intacta.

El documental no solo reconstruye la trayectoria de una figura icónica de la lucha libre, sino que también expone las contradicciones de un personaje que marcó una era. Entre el reconocimiento, la crítica y el arrepentimiento, la historia de Hulk Hogan se presenta como un reflejo de cómo la fama puede amplificar tanto los logros como los errores.