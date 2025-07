Hulk Hogan: la leyenda que conquistó el ring y Hollywood

Florida, EEUU/El mundo del espectáculo llora la partida de Terry Gene Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, quien falleció a los 71 años tras sufrir un paro cardiaco en su residencia en Florida. Pero además de ser un ícono indiscutible de la lucha libre, Hogan dejó una huella imborrable en cine, televisión y cultura pop, demostrando que su carisma trascendía cualquier escenario.

Del cuadrilátero a la pantalla grande

Hogan debutó en la gran pantalla en 1982, cuando interpretó a Thunderlips, el imponente rival de Rocky Balboa en Rocky III, película que lo presentó ante un público más amplio fuera de la lucha libre. Su enorme presencia física y su estilo extravagante captaron de inmediato la atención de Hollywood.

Luego protagonizó:

🎬 No Holds Barred (1989) – donde dio vida a Rip Thomas, un campeón de lucha que enfrenta a un villano implacable.

– donde dio vida a Rip Thomas, un campeón de lucha que enfrenta a un villano implacable. 🎬 Suburban Commando (1991) – interpretando a un superhéroe intergaláctico que termina varado en la Tierra.

– interpretando a un superhéroe intergaláctico que termina varado en la Tierra. 🎬 Mr. Nanny (1993) – donde encarnó a un luchador retirado convertido en niñero.

– donde encarnó a un luchador retirado convertido en niñero. 🎬 Santa with Muscles (1996) – donde, tras un accidente, su personaje cree ser Santa Claus.

– donde, tras un accidente, su personaje cree ser Santa Claus. 🎬3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998) – en la última entrega de la saga de artes marciales, como el valiente Dave Dragon.

Además, Hogan se dio el lujo de hacer cameos en: Gremlins 2, The New Batch, Spy Hard, Muppets from Space y Little Monsters, casi siempre interpretándose a sí mismo.

El héroe de acción en la televisión

En 1994 protagonizó Thunder in Paradise, una serie de aventuras que lo mostró como un mercenario en las playas de Florida, en un tono de acción ligera y humorística.

También tuvo apariciones en:

El Equipo A

Walker, Texas Ranger

Robot Chicken (prestando su voz junto a Roddy Piper)

American Dad! como estrella invitada

En 2008, demostró su capacidad de showman al ser presentador de American Gladiators, y también creó su propio reality show, Hogan Knows Best, que mostraba su vida familiar y que incluso generó un spin-off, Brooke Knows Best.

🎮Del cine a los videojuegos

Su popularidad lo convirtió en personaje jugable en decenas de videojuegos de lucha libre, y hasta prestó su voz para Saints Row: The Third como un villano carismático.

El legado cinematográfico de una estrella del ring

Aunque nunca fue un actor de formación clásica, Hogan se convirtió en un símbolo del entretenimiento ochentero y noventero, con películas llenas de acción y humor que marcaron a una generación. Su mezcla de fuerza, simpatía y un toque de autoironía lo hicieron querido por grandes y chicos.

Su carrera en el cine y la televisión reflejaba la misma filosofía que en el ring: dar un espectáculo inolvidable.

Adiós a un gigante del entretenimiento

Hoy, mientras fanáticos de todo el mundo lo recuerdan por sus combates históricos y sus frases legendarias, también queda su faceta de actor, que lo convirtió en un rostro familiar para quienes nunca pisaron una arena de lucha.

Desde Rocky III hasta Thunder in Paradise, Hogan nos demostró que un luchador también podía ser héroe de acción, comediante y estrella de televisión.

Show TVN le rinde homenaje con sus momentos inolvidables en la pantalla.