The Big Bang Theory: Actor revela cómo pasó de ser el más odiado al más querido por el elenco

El actor reveló en una reciente entrevista que sus inicios en la serie no fueron nada fáciles. A pesar de la imagen entrañable que su personaje proyectaba en pantalla, Nayyar confesó que fuera de cámara no era precisamente el favorito de sus compañeros de elenco.

Durante el episodio del lunes 12 de mayo del podcast oficial de la serie, Nayyar, de 44 años, sorprendió al público al admitir que su incapacidad para contener la risa durante las grabaciones llegó a generar tensión en el set. “Al principio del programa, era el peor. Me descontrolaba constantemente. Eso enfureció mucho a todos, pero no pude evitarlo. No sé por qué”, expresó entre carcajadas.

Según el actor, su problema principal era Simon Helberg, quien interpretaba a Howard Wolowitz. La química entre ambos personajes era tan fuerte como la que compartían fuera del guion, pero la comicidad natural de Helberg hacía casi imposible que Nayyar mantuviera la compostura. “Es un genio. Su forma de hablar era tan ridícula y hermosa a la vez. Me costaba mucho mantener la compostura”, relató.

Nayyar rememoró una escena que lo marcó especialmente, en la que Helberg solo decía “Friday works for me” (“El viernes me funciona”) con una entonación tan absurda que lo hacía estallar de la risa. “Probablemente cortaron la toma porque me estaba riendo, y luego volvieron a cortar, y parezco como si hubiera estado intentando, ya sabes, no reírme a carcajadas, básicamente”, agregó.

Pese a las fricciones iniciales, los años compartidos frente a cámaras lograron forjar un lazo profundo entre los actores. En una entrevista posterior, Nayyar dejó claro que el elenco se convirtió en una familia real, más allá del guion. “Somos familia. Estuvimos presentes cuando nos dieron la noticia juntos y estamos ahí para apoyarnos mutuamente. Eso es todo”, aseguró, cerrando filas frente a los rumores de tensiones internas.

Uno de los momentos más difíciles para Nayyar fue el adiós definitivo al personaje que lo convirtió en una estrella mundial. En una emotiva entrevista para The Ellen DeGeneres Show tras el episodio final número 279, el actor confesó: “No creo que exista una palabra en ningún idioma que describa lo que sentí. Estaba triste, eufórico, cansado… lloré, me reí… sentí todo”.

Te puede interesar: Sister Hong: El caso de explotación sexual digital que puso de rodillas a China y se viralizó

Te puede interesar: Bad Bunny en la mira y controversia por un gesto con una fan durante su concierto

El final de The Big Bang Theory llegó tras la sorpresiva decisión de Jim Parsons (Sheldon Cooper) de abandonar la serie, lo que llevó a CBS a cancelar los planes de renovación para dos temporadas más, según confirmó Entertainment Weekly.

Con el legado de The Big Bang Theory extendido ahora a través de Young Sheldon y el reciente spin-off Georgie & Mandy’s First Marriage, Nayyar también reflexionó sobre el impacto cultural de la serie: “Nunca imaginé que podría cambiar la vida de las personas. Hace 12 años, solo pensaba: ‘¡Tengo trabajo!’. Y ahora, puedo mejorar la vida de las personas y hacer reír a la gente en un mundo tan polarizado”.

El actor compartió con emoción cómo la serie inspiró a jóvenes a estudiar ciencias, y cómo algunos fans, incluso en circunstancias terminales, pidieron como último deseo compartir tiempo con el elenco. “Tener la oportunidad de inspirar a los niños a estudiar ciencias, a convertirse en astrofísicos y a ayudar a personas enfermas… es algo a lo que me aferraré”, dijo conmovido.

Aunque está listo para lo que venga, Kunal Nayyar confesó que dejar atrás esta etapa fue profundamente agridulce: “Estoy listo para la siguiente etapa de mi vida después de 12 años, pero al mismo tiempo me entristece despedirme de mi familia. Todavía estoy tratando de procesarlo todo”, concluyó.