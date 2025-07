Hulk Hogan | Linda Hogan, su exesposa, rompe en llanto tras su muerte: 'Todavía lo amo'

Linda habló con un conmovedor mensaje que ha conmovido a fanáticos en todo el mundo. La noticia de la muerte de Hulk Hogan, ocurrida el 24 de julio a los 71 años por un paro cardíaco, tomó por sorpresa no solo a sus seguidores, sino también a quienes compartieron su vida íntima.

La mujer, quien estuvo casada con el legendario luchador por 26 años hasta su separación en 2009, expresó públicamente su dolor y sorpresa a través de un emotivo comentario en Instagram: “¡Todos pensábamos que volvería! ¡Qué sorpresa! Estamos devastados. Me está afectando muchísimo. Quería más a Hulkster que él a mí. Me dolió cuando me engañó. Pero era taaaan famoso. En cierto modo lo entendí, pero fue devastador. Me dolió”.

En su mensaje, compartido el 28 de julio, Linda recordó con nostalgia los años que vivieron juntos y reveló que, a pesar de la distancia, el vínculo con Hulk Hogan nunca se rompió del todo: “He estado llorando todo el día. La irrevocabilidad. Es simplemente impactante. Pasamos cada minuto juntos durante tantos años. ¡Lo conozco desde que tenía 28 años! Yo tenía 22. Todavía lo amo. Aunque nunca hablé con él ni lo vi, Nick sí… y Nick me contaba cosas y viceversa. Solo noticias de la vida”.

La pareja tuvo dos hijos, Brooke y Nick Hogan, y su separación, ampliamente cubierta por los medios, dejó cicatrices emocionales profundas. Aun así, Linda insistió en que, para ella, Hulk fue y siempre será su único amor: “Seguimos siendo una familia. Es muy duro saber que se ha ido. Intenté ser fuerte por Nick… pero soy yo. Te amo, Hulkster. Eras mi hombre. El único hombre para mí. Descansa en paz”.

El fallecimiento de Terry Bollea, nombre real de Hulk Hogan, generó una oleada de homenajes en todo el mundo del entretenimiento y la lucha libre. Su partida fue aún más impactante porque ocurrió tan solo dos días después de que su amigo y exmánager Jimmy Hart asegurara públicamente que “estaba muy bien”. Según informó la policía de Clearwater, el exluchador fue trasladado de emergencia al Hospital Morton Plant, donde fue declarado muerto.

Sus representantes confirmaron la triste noticia en un comunicado oficial: “Estamos desconsolados. Era un gran ser humano y un gran amigo”. Las muestras de afecto no se hicieron esperar. Entre los homenajes más sentidos estuvo el del legendario campeón Ric Flair, quien escribió en Instagram: “Estoy absolutamente conmocionado al enterarme del fallecimiento de mi gran amigo @hulkhogan. Hulk ha estado a mi lado desde que empezamos en la lucha libre. ¡Un atleta, talento, amigo y padre increíble!”.

Flair también recordó la generosidad de Hogan en uno de los momentos más difíciles de su vida: “Siempre estuvo ahí para mí, incluso cuando no lo pedí. Fue uno de los primeros en visitarme cuando estaba en el hospital con un 2% de posibilidades de sobrevivir, y rezó a mi lado. Hulk también me prestó dinero cuando mi hijo Reid estuvo enfermo. ¡Hulkster, nadie se te comparará jamás! ¡Descansa en paz, amigo!”.

El legado de Hulk Hogan en la historia de la WWE, con seis campeonatos en su haber, y su influencia en la cultura pop lo convierten en una figura irrepetible. Pero más allá del personaje, quedan los testimonios de quienes lo conocieron realmente, como Linda Hogan, quien en medio del duelo, deja claro que el hombre detrás de la leyenda seguirá siendo, para ella, inolvidable.