Liam Neeson se rinde ante Pamela Anderson: 'Estoy locamente enamorado de ella'

Liam Neeson declaró públicamente su profunda admiración por Pamela Anderson, su coprotagonista. A sus 72 años, el actor irlandés confesó sin rodeos: “Con Pamela… antes que nada, estoy locamente enamorado de ella”, durante una entrevista con People. La declaración no tardó en generar especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

Pamela Anderson, de 57 años, interpreta el papel femenino principal en esta cinta dirigida por Akiva Schaffer, miembro del colectivo cómico The Lonely Island. Neeson, por su parte, asume el reto de encarnar al hijo del mítico Frank Drebin, el personaje inmortalizado por Leslie Nielsen en la trilogía original.

El vínculo entre Neeson y Anderson se fortaleció durante las grabaciones. “Es un placer trabajar con ella. No tengo palabras para elogiarla lo suficiente, te lo digo con toda sinceridad”, comentó Neeson. “Es divertida y trabajar con ella es muy fácil”. La química entre ambos traspasó la pantalla y llegó hasta las redes sociales, donde Anderson ha compartido divertidas imágenes del actor durante el rodaje, avivando aún más el interés del público.

Aunque sus muestras de afecto y cercanía han disparado rumores de una relación sentimental, ambos fueron enfáticos en negar un romance. “Ya terminé con las citas”, sentenció Neeson, quien quedó viudo en 2009 tras la trágica muerte de su esposa, la actriz Natasha Richardson. Por su parte, Anderson afirmó que lo que ganó con esta experiencia fue “un amigo para toda la vida”.

La actriz, recientemente aclamada por su papel en The Last Showgirl (2024), no escatimó elogios hacia su colega: “Liam es un caballero perfecto”, dijo, añadiendo que “sacó lo mejor de mí” durante las jornadas de grabación. Ambos coinciden en que existe una conexión genuina: “Tenemos una conexión muy sincera y afectuosa”, señaló Anderson.

Esta nueva entrega de ¿Y dónde está el policía? marca un regreso de Neeson a la comedia, género en el que ya ha brillado anteriormente con apariciones en Atlanta y Derry Girls. La película también representa un homenaje al clásico humor absurdo que caracterizó a la trilogía original, creada por Jerry Zucker, Jim Abrahams y David Zucker, basada en la serie de televisión Police Squad!.

La saga original fue un fenómeno de taquilla en los años 80 y 90, recaudando más de 216 millones de dólares a nivel mundial. Con esta nueva versión, el humor irreverente regresa, esta vez con una dupla inesperada: el héroe de acción y la eterna vigilante de la playa, unidos por una chispa que, aunque no se traduce en romance, sí deja huella.

Más allá de los titulares sobre una posible historia de amor, lo cierto es que Liam Neeson y Pamela Anderson han encontrado una conexión artística y humana poco común en Hollywood. Entre risas, nostalgia y confesiones inesperadas, ambos demuestran que la química auténtica puede surgir en los momentos más inesperados.