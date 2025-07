Carlos Villagrán y su fallido intento tras El Chavo del 8: 'Me escondieron en una oficina'

El show de Carlos Villagrán, emitido en 1980 por ATC, el programa buscaba replicar el éxito de “Quico”, pero con otro nombre, otro guion, y sin Chespirito. El resultado fue un fracaso.

El piloto de 50 minutos, recientemente rescatado del archivo por la Televisión Pública Argentina y subido a YouTube en noviembre de 2024, mostró a Villagrán interpretando a “El Niño”, una versión disimulada de Quico, adaptada para esquivar las restricciones legales impuestas por Roberto Gómez Bolaños. Aunque el actor defendía haber co-creado al popular personaje, no pudo usar el nombre original por motivos de derechos de autor.

El programa combinaba sketches simples con humor físico y situaciones absurdas: desde travesuras en un supermercado hasta una parodia de superhéroes donde, en tono burlón, su personaje decía: “No me vayas a decir que el que te puede salvar es un bicho colorado que anda por ahí, porque me retiro inmediatamente”, en clara referencia despectiva al Chapulín Colorado.

Además de referencias veladas a su tensa relación con Chespirito, el especial incluyó momentos desconcertantes como la canción "Mamá", interpretada por Villagrán frente a un maniquí femenino, lo que muchos han interpretado como una simbólica despedida a Doña Florinda, personaje de Florinda Meza.

A pesar de contar con guiones de Jorge Maestro y Sergio Vainman, figuras clave de la televisión argentina, el programa fue considerado por la crítica como flojo, con chistes sosos y una ejecución sin el encanto original del universo de El Chavo. No pasó del episodio piloto.

En una entrevista reciente en La Divina Noche de Dante Gebel, Villagrán reveló cómo su salida de El Chavo del 8 le pasó factura, no solo en lo artístico, sino también en lo emocional. Recordó con amargura el homenaje a Gómez Bolaños al que fue invitado, pero donde fue prácticamente ocultado: “Me escondieron en una oficina, no sé por qué… y cuando finalmente me llevaron, me pusieron en un rincón”, confesó.

Aunque aclaró que nunca hubo demandas legales con Chespirito, sí enfrentó la prohibición de usar el nombre “Quico”, lo que lo obligó a cambiarlo por “Kiko”. “Se le fue en popularidad Quico”, dijo entre risas, recordando cómo en un show en Chile el público coreaba su nombre, algo que irritó a Gómez Bolaños.

También habló del impacto que tuvo en su carrera la relación de Gómez Bolaños con Florinda Meza. “Roberto se enamoró de ella, estaba muy enamorado, y ella se le pegó porque él era el famoso”, señaló, sin rodeos.

El momento más difícil, sin embargo, vino cuando Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, vetó a Villagrán de la televisión mexicana.

“Mandó un fax a todos los lugares donde se transmitía El Chavo para decirles que no me dieran trabajo o dejaba de darles las series mexicanas”, relató. Esta censura le costó su estabilidad económica: “Perdí mi casa. Me quedé sin nada”.

Hoy, a sus 81 años, Villagrán mira atrás con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. “Me arrepiento de que se me haya subido la fama en algún momento, pero por suerte volví a la realidad”, confesó. Su deseo es envejecer con serenidad: “No le tengo miedo al dolor, pero sí quiero morir en paz”.

El fallido intento de revivir a Quico en tierras argentinas demuestra que no siempre basta con la fama para sostener una carrera. A veces, el personaje es tan grande que, al dejarlo atrás, todo se desvanece. Así fue el caso de El show de Carlos Villagrán, un episodio olvidado que resurge como archivo, pero también como testimonio del complejo legado de quienes brillaron bajo la sombra de Chespirito.