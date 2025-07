Florinda Meza rompe el silencio con rechazo fulminante a 'Quico': 'Yo no escojo tarugos'

En recientes entrevistas, la actriz se sinceró sobre su antigua relación con el productor Enrique Segoviano, lanzando además duras críticas hacia su excompañero Carlos Villagrán, más conocido como “Quico”.

Durante una charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Meza rememoró con afecto el compromiso que tuvo con Segoviano, antes de iniciar su larga relación con Roberto Gómez Bolaños. “Pasó hace muchos años… si me hubiera casado, no me habría equivocado. Es un gran hombre, muy buen hombre y es muy talentoso. Yo no escojo tarugos”, declaró, dejando claro que guarda un profundo respeto por quien fuera su prometido durante casi cinco años.

Ese vínculo sentimental no solo marcó su vida personal, sino también su entorno profesional, ya que Segoviano dirigía varios proyectos en los que ella participaba. La decisión de romper el compromiso, según Florinda, fue compleja: “Ya cuando Enrique Segoviano era mi novio, cuando las cosas estaban muy cercanas (al matrimonio) y él (Chespirito) la vio cercana, empezó a decirme que yo era su mujer ideal… y a insistir mucho, sobre todo en las giras, cuando no estaba Enrique”, recordó.

Florinda admitió que, en aquel entonces, dudó del interés genuino de Roberto Gómez Bolaños: “Yo decía, ‘No, pues lo mismo les dice a todas’”. Sin embargo, la insistencia terminó por convencerla, aunque no sin temor: “¿Cómo puedes tener una relación con alguien del trabajo que es además tu jefe? En caso de un conflicto… pierdes al hombre y también al trabajo. Yo decía, ‘Esto es muy arriesgado’. Sí, esto es muy arriesgado y siempre me hice tonta”.

La actriz también dejó entrever que Enrique Segoviano llegó a sospechar del cortejo que Chespirito le hacía durante las grabaciones de El Chavo del 8 en Acapulco. Según Florinda, aunque no está segura de cuándo su entonces prometido lo notó, sí cree que “al final” comprendió lo que estaba ocurriendo. “Yo no sé si Enrique se daba cuenta o no al principio, creo que nunca se dio cuenta hasta el final de cómo él me cortejaba. Y ya… pero no sé, las cosas suceden y punto”, sentenció.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. En otra entrevista, esta vez con Adela Micha, Florinda Meza no se contuvo al ser cuestionada sobre el supuesto romance con Carlos Villagrán. Su reacción fue tan tajante como inesperada: “¿Tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pende…?”, expresó con sarcasmo y sin filtros.

Por su parte, Villagrán ha sostenido en múltiples oportunidades que sí hubo un vínculo sentimental con Meza. Incluso aseguró que fue ella quien tomó la iniciativa. “No, Florinda anduvo conmigo”, dijo en su momento, aclarando que se trató de algo breve y “más amigable que amoroso”. Villagrán también afirmó que terminó la relación con la ayuda del propio Chespirito.

Años después del fenómeno que fue El Chavo del 8, y con la mayoría de sus protagonistas ya fuera del foco público o fallecidos, Florinda Meza mantiene viva la conversación. Con declaraciones directas y sin miedo al juicio público, sigue revelando capítulos de su historia que durante décadas se mantuvieron entre bastidores.