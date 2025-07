El tenso cara a cara entre John Lennon y Elvis Presley que cambió la historia del rock

No todo lo que brilla en el mundo del rock es armonía. Detrás del legado colosal de Elvis Presley y John Lennon se esconde un encuentro poco conocido, cargado de tensiones políticas, decepciones personales y un desencanto que marcaría para siempre la relación entre dos de los músicos más influyentes del siglo XX. Ocurrió en 1965, en la lujosa residencia de Graceland, cuando el Beatle más famoso y el Rey del Rock se vieron las caras por primera y única vez. La admiración inicial que Lennon sentía por Presley, a quien solía homenajear diciendo: “Antes de Elvis, no había nada”, se desmoronó rápidamente entre conversaciones frías, diferencias ideológicas y reproches velados.

El periodista y autor Chris Hutchins reveló detalles de este encuentro que pocos conocen. Según él, apenas cruzó el umbral de la mansión, Lennon se sintió incómodo al observar las lámparas decoradas con el mensaje: “All the way with LBJ”, un claro respaldo a Lyndon B. Johnson, entonces presidente de los Estados Unidos y figura central en la impopular Guerra de Vietnam. Lennon, acérrimo opositor de la guerra, vio en esos adornos mucho más que decoración: eran una declaración política. Para él, Presley, quien no solo apoyaba a Johnson, sino que mantenía vínculos con figuras como Edgar Hoover, director del FBI, había dejado de ser un ídolo revolucionario para convertirse en una pieza más del sistema que él mismo cuestionaba.

De hecho, Presley fue más allá. Según Hutchins, instó al FBI a expulsar a Lennon de Estados Unidos, y llegó a decirle al cantante Tom Jones que el británico “debía haber sido expulsado hace mucho”. Tony Barrow, exjefe de prensa de The Beatles, contó cómo Lennon, visiblemente decepcionado, confrontó a Elvis en tono mordaz, preguntándole qué había pasado con aquel artista rebelde que cambió el mundo con sus canciones, insinuando que se había vendido a Hollywood grabando bandas sonoras mediocres.

Aunque la noche transcurrió con una aparente cordialidad, la distancia entre ambos era insalvable. Representaban mundos distintos: Presley, símbolo del nacionalismo estadounidense y del conservadurismo musical, y Lennon, rostro visible del pacifismo, la contracultura y el cambio social. El choque fue inevitable, y a partir de ese momento, ambos evitaron reencontrarse.

Pero el universo, en su extraña lógica, parecía buscar puentes entre estas dos figuras disonantes. Una curiosa coincidencia los unió en un terreno inesperado: los ovnis. Lennon, en 1974, durante su “Lost Weekend”, una etapa de separación temporal de Yoko Ono, aseguró haber visto un objeto volador no identificado desde la ventana de su departamento en Nueva York. “Vi un OVNI… el objeto redondo era negro o gris en medio, con luces blancas parpadeantes alrededor… lo que me llamó la atención es que no hiciera ruido”, contó en una entrevista, subrayando que estaba completamente sobrio en ese momento.

Presley, por su parte, tenía una relación aún más extraña con lo extraterrestre. Su asistente Larry Geller relató que, según el padre del cantante, una luz azul brillante apareció en el cielo justo cuando Elvis nacía, una señal que interpretaron como el anuncio de su grandeza. Años más tarde, el propio Elvis afirmaría que desde niño sentía una conexión telepática con un ser de otro planeta.

Más allá de las diferencias políticas, musicales y personales, estas experiencias compartidas con lo inexplicable pintan un cuadro más humano y complejo de ambos artistas. En el choque de egos, ideologías y visiones del mundo, quedó al descubierto la fragilidad que también acompaña a los íconos. Aunque caminaron por sendas opuestas, sus huellas quedaron igual de marcadas en la historia de la música y en el imaginario colectivo de millones.