De Marte al quirófano: Astronauta del video de Britney Spears ahora salva vidas como cirujano

Se trata de Eli Swanson , aquel enigmático astronauta que compartió pantalla con ‘la princesa del pop’ en el inolvidable videoclip de “ Oops!… I Did It Again”.

Swanson dejó atrás los reflectores y la fama efímera para dedicarse a algo completamente distinto y trascendental: la medicina. Hoy, más de dos décadas después de su fugaz aparición en uno de los videos más icónicos del pop, Swanson, de 49 años, es un respetado cirujano ortopédico especializado en trauma, ejerciendo en Arizona con el District Medical Group.

En abril del año 2000, millones de fans quedaron fascinados con la historia visual de Spears en Marte, envuelta en su emblemático traje rojo mientras recibía, de manos del astronauta, el collar Heart of the Ocean en una clara referencia a Titanic. El video, dirigido por Nigel Dick, quien también estuvo detrás de “Baby One More Time”, se convirtió en un fenómeno global. Hoy acumula cerca de 500 millones de reproducciones en YouTube. Pero detrás de ese astronauta sin nombre estaba Eli Swanson, un joven modelo sin idea de que estaba a punto de entrar en la historia del pop.

“El día después de la audición, recibí el horario y los detalles. Cuando llegué, descubrí de qué se trataba el proyecto, lo cual fue emocionante”, contó Swanson en una reciente entrevista con People.

Durante la filmación, Swanson conoció a una Britney Spears de apenas 18 años, a quien describe como “muy dulce” y “humilde”, siempre acompañada de su madre y su pequeño perro. No todo fue perfecto: en medio del rodaje, una parte de la cámara cayó accidentalmente y golpeó a Spears en la cabeza.

“Ella lo tomó como una campeona. Creo que tuvo una pequeña laceración, pero no fue nada grave”, relató el ahora cirujano, admirando la entereza profesional de la artista.

La popularidad del video fue tal que Swanson llegó a ser reconocido incluso fuera de Estados Unidos. Recordó con humor cómo un desconocido lo identificó en el metro de París, una anécdota que todavía lo hace sonreír por lo insólita que fue.

A pesar del impacto de su breve paso por el mundo del espectáculo, Swanson jamás perdió de vista su verdadera pasión: la medicina. Luego de cerrar su etapa como modelo, ingresó a la prestigiosa Columbia University College of Physicians & Surgeons y se formó como médico. Más adelante, se especializó en cirugía ortopédica, una rama que hoy ejerce con devoción.

“Ser cirujano es mi vocación. Es lo que estaba destinado a hacer. Creo que fue la decisión correcta”, afirmó Swanson.

Aunque cambió radicalmente de industria, su pasado como modelo pop sigue apareciendo de forma inesperada. En más de una ocasión, sus compañeros reproducen el video o la canción de Oops!… I Did It Again antes de entrar a quirófano, en un gesto amistoso que mezcla nostalgia y admiración.

Pese a haber dado un giro total a su vida, Eli Swanson guarda con cariño aquel episodio marciano con la princesa del pop. Incluso ha tenido encuentros posteriores con Spears. En una oportunidad, ella lo reconoció en un club nocturno y lo saludó, un gesto que lo sorprendió por completo.

“Estoy definitivamente agradecido. Estoy orgulloso de haber sido parte de eso”, expresó. Para Swanson, aquel video no fue solo una curiosidad en su carrera. Fue un momento especial que, aunque breve, lo conectó con millones de personas en el mundo y dejó una huella imborrable en su historia personal.

Hoy, mientras se prepara para salvar vidas en una sala de cirugía, su figura sigue siendo parte de uno de los momentos más icónicos del pop. Una curiosa paradoja para un hombre que alguna vez viajó a Marte en un videoclip y que ahora, con bisturí en mano, pisa firme la Tierra con un propósito más humano que nunca.