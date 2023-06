¡Increíble! Con 82 años actriz de Harry Potter posó semidesnuda para Vogue

La estrella de ‘Harry Potter’ Miriam Margolyes de 82 años, posó semidesnuda para la portada de Vogue en su edición del orgullo británico.

Margolyes posó para varias tomas, incluida una sentada en una mesa usando nada más que un collar de perlas y aretes de perlas mientras los pedazos de pastel de naranja y nuez en la mesa cubrían sus senos.

Margolyes, quien interpretó a la profesora Pomona Sprout en las películas del mundo mágico de Harry Potter, compartió una perspectiva más íntima a pesar de confesar que odia su cuerpo.

“Odio los senos grandes (y tengo), una barriga caída, pequeñas piernas torcidas. No estoy emocionado con eso. Pero solo haces lo mejor que puedes. Tienes que. Haces lo mejor que puedes”, dijo.

La actriz de “La edad de la inocencia”, que se declaró lesbiana en 1966, fue una de las tres estrellas de la portada de Pride Issue de Vogue británica junto con las cantantes Janelle Monáe y Rina Sawayama.

“Nunca me avergoncé de ser gay ni nada realmente”, dijo a Vogue en la historia publicada el martes. “Sabía que no era criminal porque era yo. No podría ser criminal”.

Miriam admitió que luchó con la reacción de sus padres, ya que en ese momento ser lesbiana todavía era un tabú social.

Margolyes saltó a la fama como la profesora Sprout en la popular franquicia de J. K. Rowling, confesó que “no significa tanto para mí como para ellos”. La actriz se sinceró y dijo “Para mí, ‘Harry Potter’ no era importante. Estaba muy contenta de haber obtenido el papel y disfruté estar en él y conocer a toda la gente, pero no es Charles Dickens”.

A pesar de no considerarlo uno de sus papeles más importantes, todavía lo encuentra gratificante debido al cariño que recibe de los fans.

Miriam Margolyes recordó que un medio de comunicación la llamó anteriormente una "baratija nacional", a lo que recordó haber sentido: "Me gustaría ser un tesoro nacional, pero no sé si realmente lo soy".