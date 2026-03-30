Influencer acusada de robar a hombres a través de apps de citas sacude a las redes sociales

El crecimiento de las plataformas digitales ha cambiado radicalmente la forma en que las personas se relacionan, pero también ha dado paso a nuevas formas de criminalidad.

Un caso reciente en Estados Unidos ha encendido las alertas sobre los riesgos asociados al uso de aplicaciones de citas, especialmente cuando estas son utilizadas como herramienta para cometer delitos. La protagonista de esta historia es Adva Lavie, conocida en redes sociales como Mia Ventura, una modelo e influencer de 28 años que hoy enfrenta un complejo proceso judicial.

La joven, quien construyó una imagen pública ligada al lujo, viajes y estilo de vida exclusivo, logró posicionarse en plataformas digitales como OnlyFans y aparecer en reconocidas revistas internacionales como Penthouse y Playboy. Su perfil mediático, según las autoridades, habría sido un factor clave para generar confianza entre quienes interactuaban con ella en entornos digitales.

De acuerdo con la Fiscalía del condado de Los Ángeles, Lavie está acusada de haber utilizado aplicaciones de citas como mecanismo para contactar a sus presuntas víctimas. La investigación señala que los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2025 en zonas de alto nivel adquisitivo como Beverly Hills, West Hollywood y Westlake Village, áreas donde, según los investigadores, se concentraban los encuentros.

El modus operandi descrito por las autoridades revela un esquema cuidadosamente estructurado. La influencer identificaba a hombres con alto poder adquisitivo, aunque también se mencionan algunas mujeres, y establecía con ellos una relación cercana. Este proceso no era inmediato: se trataba de construir confianza a través de conversaciones y encuentros, lo que le permitía acceder posteriormente a espacios privados.

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Una vez dentro de las residencias, la mujer presuntamente sustraía dinero en efectivo, joyas, oro y artículos de lujo, incluyendo prendas y accesorios de diseñador. Este patrón de comportamiento ha sido clave para que la Fiscalía le impute múltiples delitos, entre ellos robo con allanamiento, hurto mayor y uso no autorizado de información personal.

El caso ha generado gran interés mediático no solo por la gravedad de los cargos, sino también por el perfil de la acusada, quien hasta hace poco proyectaba una imagen aspiracional en redes sociales. La investigación sostiene que esa misma imagen habría sido utilizada como herramienta para facilitar los delitos, aprovechando la confianza que generaba su presencia pública.

Actualmente, el proceso judicial avanza en los tribunales estadounidenses. Aunque Mia Ventura se ha declarado no culpable, un juez determinó que existen suficientes elementos para que enfrente un juicio formal. De ser encontrada culpable de todos los cargos, podría recibir una condena superior a los 11 años de prisión, lo que marcaría un giro radical en su trayectoria.

Mientras se desarrolla el proceso, la influencer permanece en libertad bajo condiciones estrictas. Entre las medidas impuestas se encuentra el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico, así como la prohibición de contactar a las presuntas víctimas y de utilizar plataformas de citas, consideradas clave dentro de la investigación.

Este caso pone nuevamente sobre la mesa los riesgos asociados a la interacción en entornos digitales, especialmente cuando se trata de establecer relaciones con desconocidos. Las autoridades han reiterado la importancia de tomar precauciones, verificar identidades y evitar compartir información sensible con personas que no han sido plenamente identificadas.

Más allá del desenlace judicial, la historia de Adva Lavie, alias Mia Ventura, se ha convertido en un ejemplo de cómo la delincuencia puede adaptarse a los cambios tecnológicos, utilizando herramientas cotidianas para ejecutar esquemas sofisticados. En un contexto donde las relaciones digitales son cada vez más comunes, este caso refuerza la necesidad de mantener una actitud preventiva y consciente frente a los riesgos que pueden surgir en el entorno virtual.