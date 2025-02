Influencer, creador de contenido o celebridad: ¿qué los diferencia y por qué importa?

A medida que las redes sociales transforman la manera en que las audiencias consumen información y toman decisiones de compra, comprender estas diferencias se vuelve esencial.

Un estudio realizado en Colombia por Ipsos reveló que el 67% de los encuestados cree conocer las definiciones de estos conceptos, mientras que el 33% restante no tiene claridad sobre ellas. La relevancia de esta distinción radica en que cinco de cada diez personas afirmaron sentirse motivadas a comprar productos recomendados por estas figuras.

¿Qué es un influencer?

El influencer es una persona con alta credibilidad en un nicho específico que impacta en las decisiones de su audiencia. Su principal activo es la confianza que genera en sus seguidores, quienes consideran sus recomendaciones al momento de elegir productos, servicios o tendencias.

¿Qué es un creador de contenido?

El creador de contenido, por otro lado, prioriza la generación de material informativo, educativo o de entretenimiento. Aunque su actividad está estrechamente ligada a plataformas digitales, su objetivo no es necesariamente persuadir a su audiencia, sino aportar valor mediante contenidos originales y creativos.

¿Qué es una celebridad?

Por su parte, la celebridad es una figura pública cuyo reconocimiento trasciende el ámbito digital. Su fama suele derivarse del cine, la música, el deporte o la política, y aunque su presencia en redes puede ser influyente, su prestigio no depende exclusivamente de estas plataformas.

El análisis de Ipsos destaca que una misma persona puede desempeñar estos tres roles simultáneamente, dependiendo de sus actividades y la manera en que interactúa con su audiencia. Un ejemplo claro es Kylie Jenner.

Su ascenso comenzó como celebridad, gracias a su participación en el reality show Keeping Up with the Kardashians. Esta exposición mediática la consolidó como una figura reconocida a nivel global.

Posteriormente, Jenner incursionó como creadora de contenido en redes sociales, compartiendo material sobre su estilo de vida y proyectos personales. Sus publicaciones en Instagram y TikTok la mantuvieron conectada con millones de seguidores.

El punto de inflexión ocurrió con el lanzamiento de Kylie Cosmetics, donde adoptó el papel de influencer al promocionar su propia línea de maquillaje. Su credibilidad y alcance en redes sociales impulsaron el éxito comercial de su marca, convirtiéndola en un referente del marketing digital.

El estudio de Ipsos también indagó sobre las preferencias de contenido en Colombia. La gastronomía lidera con un 62% de preferencia, seguida de viajes (54%) y tecnología (50%).

Las diferencias se acentúan según el grupo demográfico: las mujeres prefieren contenido de gastronomía, entretenimiento y viajes, los hombres se inclinan por tecnología y videojuegos, los jóvenes entre 18 y 25 años consumen principalmente streaming y gaming, los mayores de 46 años optan por contenido gastronómico y familiar.

En cuanto a plataformas, TikTok se posiciona como la red social más popular (30%), reflejando el interés por formatos breves y dinámicos. Aunque la línea entre creador de contenido, influencer y celebridad puede parecer difusa, cada uno cumple una función específica dentro del ecosistema digital. En un mundo donde las redes sociales son clave en la toma de decisiones, comprender estos matices no solo es relevante para las audiencias, sino también para marcas y empresas que buscan conectar con el consumidor de manera efectiva.