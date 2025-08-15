Italy Mora hará historia como la primera Miss Cosmo Panamá

La modelo panameña será coronada este 15 de agosto y representará por primera vez al país en el certamen internacional que se realizará en Asia.

Ciudad de Panamá, Panamá/La modelo y reina de belleza, Italy Mora, será coronada oficialmente como Miss Cosmo Panamá este viernes 15 de agosto, a las 7:00 p.m. en el hotel Golden Tower. Marcando un hito al convertirse en la primera representante panameña que competirá en este prestigioso certamen internacional, que se realizará en Asia.

Durante la entrevista, Mora expresó su emoción por esta nueva etapa y agradeció la oportunidad de representar al país, señalando que se siente motivada y lista para afrontar el reto.

"Me siento muy feliz y emocionada de ser la primera Miss Cosmo Panamá. Es una gran responsabilidad y voy a dar lo mejor de mí para dejar en alto el nombre de Panamá", afirmó Mora.

Mora es recordada por su paso en el Miss Universo Panamá, donde fue una de las participantes más comentadas. Sin embargo, su experiencia en ese certamen terminó de forma anticipada tras ser descalificada por motivos administrativos, un episodio que atrajo atención mediática y generó debate en redes sociales.

Lejos de alejarse de los escenarios, Italy transformó aquella experiencia en motivación. Hoy, con su coronación como Miss Cosmo Panamá, inicia una nueva etapa en la que buscará proyectar no solo belleza, sino también la cultura y los valores de su país.

Un reto internacional

La competencia reunirá a candidatas de todo el mundo, evaluadas en pruebas de talento, entrevistas y desfiles. Para Mora, será la oportunidad de demostrar su preparación integral y de posicionar a Panamá en un certamen que gana cada vez más reconocimiento en la industria de la belleza.

