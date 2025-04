Julio Iglesias niega que se retire y aclara tajantemente su estado de salud

El cantante Julio Iglesias ha desmentido que se retira e insiste en que su estado de salud es bueno; así lo ha dejado saber el artista a través de un comunicado a la revista Hola.

“Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas…Esta es la historia de siempre”, destaca la nota de la citada revista.

Ha salido al paso para desmentir las informaciones que apuntan a su retiro debido a la condición de salud y a que se encuentra en silla de ruedas.

“A la gente le encanta hablar y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz”, declaró Julio Iglesias a la revista Hola.

La lluvia de información en redes sociales surgió a raíz de las declaraciones de su amigo Carlos Herrera, quien aseguró que el cantante estaba muy afectado de la cintura hacia abajo.

El artista asegura que tuvo un tumor benigno en su espalda por el que fue operado en 1963. Año y medio después estaba recuperado y seguía sus estudios normalmente en Cambridge, Inglaterra.

Iglesias contó que ese percance de salud fue superado y no dejó ninguna secuela.

El cantante se encuentra en Bahamas con su mujer e incluso nada en la piscina, según ha contado a Hola.

Reiteró que de “retirada nada”.

Julio Iglesias compartió detalles de que se encuentra trabajando en la serie de Netflix que contará su vida y se reunirá con directivos de la plataforma de streaming para seguir en el proyecto.

La leyenda de la música romántica

Definitivamente, uno de los nombres que define el romanticismo en la música es el de Julio Iglesias, un ícono español con más de 300 millones de discos vendidos y que ha conquistado por décadas el corazón del mundo entero con su estilo e inconfundible voz.

Nació en Madrid en 1943, soñaba con ser futbolista, pero un accidente truncó su carrera en el deporte. Sin embargo, descubrió su talento para la música mientras se recuperaba.

En 1968 ganó el Festival de Benidorm con “La vida sigue igual”, tema que marcó el inicio de su carrera.

El éxito de Julio Iglesias no solo fue en España, sino que cruzó fronteras en Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos.

El cantante ha grabado en varios idiomas y esto le permitió ser uno de los artistas más internacionales de la historia, destacándose por su estilo elegante y sentimental.

Tiene en su haber innumerables premios, entre ellos Grammy, Billboard y Guinness Records.

Por su carrera basada en la superación y el talento, Julio Iglesias sigue siendo una referencia en la música, que conquista y enamora a nuevas generaciones.