La historia contada por Julio Iglesias como guardameta del Real Madrid

Julio José Iglesias de la Cueva, el cantante publicó en sus redes sociales un texto recordando su vida y el giro que dio luego del accidente que tuvo, actualmente apenas y ofrece declaraciones de su vida, y hace apariciones mediáticas, solo para desmentir rumores sobre sus problemas de salud.

En este caso se pronunció a través de Instagram para recordar el accidente que frustró su carrera en el Real Madrid como guardameta.

Comenzó por agradecer a todos sus seguidores para más adelante hacer memoria de lo sucedido hace cincuenta y cinco años atrás, “Hace 55 años mi vida cambio para siempre, estudiaba leyes, jugaba al fútbol en mi equipo del alma con los juveniles y un accidente frustró todas mis ilusiones”.

Sin duda un accidente que acabó con su carrera en el aspecto deportivo con el club del Real Madrid, sin embargo, no se dejó llevar por el mal momento y lo convirtió en una oportunidad, “Esta canción [’La vida sigue igual’] la escribí pensando en lo que sentía en aquellos momentos después de mi operación. Saqué fuerzas que no tenía con la música que me daba una guitarra y escribí estos pequeños versos sin saber dónde iban a terminar o dónde iban a empezar y terminaron en el Festival de Benidorm de 1968″.

“Gracias a este Festival Nacional de la Canción todo se convirtió en un sueño que dura hasta hoy. Se cumplen 55 años que cambiaron mi vida para siempre, gracias a todas vosotras y a todos vosotros por darme tanta fuerza para vivir”, concluyó.

Julio José Iglesias de la Cueva, mejor conocido como Julio Iglesias, es un cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario español. Es acreditado como el artista latino más exitoso de la historia. En 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013 como el artista latino que más música ha vendido en la historia.

Es reconocido también como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. En 2006, fue destacado como el artista de música latina más vendido en la categoría masculina con ventas de 250 millones de dólares estadounidenses, certificadas por los Guiness World Records (equivalente a 250 millones de álbumes).

Según el libro Riquísimos, del periodista Jesús Salgado, Julio Iglesias es la novena fortuna de España con un patrimonio estimado en 5.200 millones de dólares en 2009.