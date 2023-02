Karol G gritó de emoción tras conocer a Rihanna en el Super Bowl

“¡Te amo!, ¡te amo mamasota!”; ¡Qué es esta cosa tan retrochimba!, Rihanna: te amo, mi amor”, así gritó de euforia la reguetonera colombiana Karol G, mientras disfrutaba de la presentación de una de las personas que más admira, la cantante Rihanna, quien fue la estrella del Super Bowl 2023.

Desde sus historias de Instagram la cantante compartió un breve video mostrando su look y escribió sobre la imagen: “Rihanna I’m fucking ready for you” (Rihanna estoy lista para ti).

Una vez ingresó al lugar del evento, Karol G solo podía gritar de alegría al ver en acción a la intérprete de ‘Don´t Stop The Music’.

Además, la colombiana logró conocer personalmente a la cantante, nacida en Barbados y compartió varias fotografías y un video sobre lo que fue su encuentro con la estrella pop.

“Como fan, ¡tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. Te amo”.

Rihanna complació a su público con un espectáculo musical de casi 14 minutos; durante todo este tiempo interpretó populares canciones de su repertorio como ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Work’, ‘Wild Thoughts’, ‘Pour It Up’ y, por supuesto, no pudieron faltar dos de sus éxitos más grandes: ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’.

Datos tomados de Infobae