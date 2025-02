Katleen Levy cuenta a qué se dedica y confiesa que 'por el momento' no extraña la política

Ciudad de Panamá, Panamá/De niña le gustaba comer arroz con sardina y actualmente cocina; no es una experta, pero está orgullosa de lo que hace. La exdiputada Katleen Levy estuvo cocinando en Jelou junto al chef Alexis, donde compartió algunas anécdotas.

Recordó que de niña preguntó a su mamá qué había de comida y le contestó sardina, a lo que Katleen respondió que de ninguna manera comería ese alimento. Pasó todo el día sin comer y, en la tarde, cuando volvió a preguntar a su mamá qué había de cena, le dijo arroz con sardina. Se la tuvo que comer y era tanto el hambre que sentía que el platillo sabía a gloria; de allí en adelante era su preferido.

La exdiputada dijo que en la cocina se estresa tanto porque es perfeccionista; no suele poner música, pero cuando lo hace, sería típico.

“Yo soy buena haciendo ensalada”, dijo Levy mientras ayudaba al chef Alexis a cocinar pork and beans.

Recomienda, a la hora de ir a la playa, impresionar con unas costillas al estilo chino con arroz y ensalada.

También habló de su hijo Felipe, del que dijo que es idéntico a ella.

Ahora, Katleen se dedica a ser madre y empresaria. Además, produce el contenido para las redes sociales de sus negocios.

Confesó que al principio tenía miedo por el tema de las redes, pero se atrevió y considera que le ha funcionado.

“Cuando yo entré en política es que comienzan las redes sociales, entonces antes de la política no había redes sociales en realidad. Yo tenía Instagram, pero era familiar y no subía todos los negocios y a qué me dedicaba. Luego me conocen a mí por las redes sociales y la política y entonces dicen: ella nada más es política, pero no sabían que soy abogada, adicional que tenía negocios antes de y después de”, agregó.

“Después que salí de la política, me desaparecí un tiempo de las redes sociales porque me lo estaba dedicando a mí”, sostuvo.

A Katleen le encanta la moda, por eso sale vestida "bonita", algo que la ayuda en su autoestima y como modelo para enseñar la ropa que vende.

Por el momento, dice que no extraña la política; no es que la saque de su vida, porque tiene contacto con gente que la apoyó, sus amistades que las mantiene y con eso se siente contenta.

