Kris Jenner vuelve a nacer; así le quitaron 30 años de encima

A sus 69 años, Kris Jenner sorprendió al mundo con una imagen completamente renovada que causó furor en redes sociales. Durante su reciente viaje a París, la matriarca del clan Kardashian-Jenner desató especulaciones por su apariencia rejuvenecida, que muchos calificaron como “impresionante” e incluso la confundieron con su hija Kim Kardashian.

Las imágenes, publicadas en su cuenta oficial de Instagram, generaron una ola de reacciones. “¡Pensé que era Kim haciéndose pasar por Kris en la primera foto!”, escribió un usuario. Otro añadió: “¡Se ve INCREÍBLE!”.

Según confirmó el medio Page Six, el artífice detrás del nuevo rostro de Kris es el renombrado cirujano plástico Dr. Steven M. Levine, apodado por la industria del entretenimiento como el “maestro del facelift” en Hollywood. Aunque el representante de Jenner evitó entrar en detalles sobre el procedimiento específico, sí confirmó que fue Levine quien la intervino recientemente.

Con base en Nueva York, Levine es conocido por su enfoque de resultados naturales, tanto en rostro como en cuerpo. De acuerdo con la descripción en su sitio web, ofrece desde procedimientos mínimamente invasivos como el “Mini Facelift” ideal para rejuvenecer la parte inferior del rostro y el cuello con menos tiempo de recuperación hasta el “Full Facelift”, una cirugía de alto impacto que promete convertir al paciente en “una versión más joven y revitalizada de sí mismo”.

Eso sí, el cambio no es para cualquier bolsillo. Según estimaciones de Daily Mail, un lifting con el Dr. Levine puede superar los 45.000 dólares, dependiendo del caso.

Kris Jenner nunca ha ocultado su afición por los retoques estéticos. Desde sus primeros años frente a las cámaras, habló abiertamente de sus procedimientos. En una entrevista con E!, reveló que se realizó un aumento de busto en los años 80 tras tener cuatro hijos, aunque tiempo después decidió reducir el tamaño de los implantes y hacerse un lifting mamario.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2011, cuando las cámaras de Keeping Up With The Kardashians documentaron en detalle su lifting facial completo, realizado justo un mes antes de la boda de su hija Kim con el jugador de la NBA Kris Humphries. En esa ocasión, se vio a una Kris nerviosa en la sala de espera, diciendo entre lágrimas: “No quiero morir”. Tras la cirugía, Kim la tranquilizó con una frase que quedó para la posteridad: “Mamá, te ves fabulosa. Tan hermosa”.

Años después, en 2018, también mostró su cirugía del lóbulo de la oreja en el mismo programa. Además, ha admitido el uso de botox, rellenos y tratamientos con láser, como parte de su rutina de belleza.

Durante su estadía en París, Jenner no solo llamó la atención por su apariencia. Acompañó a su hija Kim Kardashian durante su testimonio judicial sobre el robo que sufrió en 2016, y también asistió a la despedida de soltera de Lauren Sánchez en el exclusivo Hotel Cheval Blanc.

Aunque el cambio físico ha generado una ola de teorías, burlas y elogios, lo cierto es que Kris Jenner ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate sobre las cirugías estéticas en Hollywood, reafirmando su lugar como una figura clave en la conversación sobre imagen, edad y poder femenino.

Su transformación no es solo una cuestión de vanidad, sino de control narrativo: a punto de entrar en los 70, Jenner redefine los estándares de belleza y longevidad bajo sus propios términos.