Entre lágrimas y polémica: Organizador de Miss Universo Tailandia se disculpa en la ceremonia tras insultar a Miss México

La edición 2025 de Miss Universo, que reúne a más de 120 mujeres en Tailandia, se ha convertido en un polvorín mediático y feminista. El certamen, que ya enfrentaba escrutinio, alcanzó su punto álgido el martes cuando la participante mexicana, Fátima Bosch, fue reprendida públicamente por el organizador tailandés, Nawat Itsaragrisil, culminando con su dramática salida y una ola de solidaridad de sus compañeras.

El incidente: De críticas en vivo a la acusación de "tonta"

El escándalo estalló durante una reunión de seguimiento del certamen. En una transmisión en vivo que rápidamente se volvió viral, Nawat Itsaragrisil, quien está a cargo de la organización de esta edición, confrontó a Miss México. Según los reportes y el audio de la grabación, Nawat cuestionó a Bosch por el presunto incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales, llegando, según denunció la mexicana, a llamarla "tonta".

A pesar de que Nawat ha negado haber utilizado ese término específico, la tensión fue palpable. En el video, se observa cómo Nawat solicita la intervención del equipo de seguridad, forzando a Bosch a abandonar la sala, acompañada por Miss Irak, en medio de una profunda vergüenza.

A la salida, Fátima Bosch declaró a periodistas tailandeses: "Lo que hizo su director no es respetuoso: me llamó tonta. El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz". En un acto de solidaridad sin precedentes, la mayoría de las otras concursantes se levantaron para retirarse, solo para ser detenidas por la advertencia de Nawat: "siéntense" si deseaban continuar en la competencia.

Condena institucional y respuesta de México

El altercado provocó una fuerte reacción internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto, elogiando la dignidad de Bosch y declarando: "En los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos... Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: 'No estoy de acuerdo'". Este apoyo cobra especial relevancia, dado que la propia Sheinbaum fue víctima de un acto de acoso sexual callejero el mismo día, por el cual presentó una denuncia formal. La embajada mexicana en Tailandia también confirmó estar en "constante comunicación" con Bosch.

La Organización Miss Universo, a través de su presidente Raúl Rocha, condenó enérgicamente el comportamiento del anfitrión, afirmando: "No permitiré que se violen los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres... Nawat ha olvidado el verdadero significado de lo que significa ser un anfitrión genuino". Se anunció que su papel en el certamen sería limitado.

La disculpa entre lágrimas de Nawat

El punto más dramático del escándalo llegó durante la ceremonia de apertura del concurso el miércoles por la noche. Nawat Itsaragrisil apareció en escena visiblemente afectado, vestido de esmoquin y llorando desconsoladamente. En un intento de redención ante las reinas de belleza reunidas, el organizador ofreció una disculpa pública, justificando su accionar bajo la presión: "Soy humano. La presión es mucha".

Cabe destacar que Nawat, quien también preside el concurso rival Miss Grand International (MGI), no es ajeno a las controversias, habiendo enfrentado indignación de sus propias concursantes el año pasado por supuestas promesas incumplidas en un crucero. A pesar del drama reciente, la final de Miss Universo 2025 sigue programada para el 21 de noviembre en Nonthaburi.

***Con información de AFP***