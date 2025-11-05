Miss Universo en crisis: candidata de México fue humillada y responden con sanciones históricas

A días de la final de Miss Universo 2025 , el certamen enfrenta una de las mayores controversias en su historia reciente.

La representante de México, Fátima Bosch, denunció haber sido agredida verbalmente por Nawat Itsaragrisil, alto directivo del concurso y presidente de Miss Grand Internacional, durante la ceremonia de imposición de bandas en Tailandia, lo que desató un efecto dominó de indignación, sanciones y llamados a garantizar la dignidad de las participantes.

El incidente ocurrió cuando Itsaragrisil exigió a las concursantes generar contenido promocional sobre Tailandia y los patrocinadores. Al cuestionar públicamente a Bosch por la falta de publicaciones, la discusión tomó un tono hostil. Según videos difundidos en redes, el directivo ordenó a la mexicana “callarse” y la llamó “tonta” y “cabeza hueca”. Ella respondió con firmeza: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

Visiblemente afectada, Bosch abandonó el recinto. De inmediato, varias concursantes se levantaron en solidaridad, lo que llevó a Itsaragrisil a llamar a seguridad y advertir: “Alto, alto. Si quieren seguir participando se deben de sentar”.

Posteriormente, la mexicana reiteró públicamente su postura: “Me llamó tonta, porque él tiene problemas con la organización (en México). No se me hace justo. Me gritó, me mandó callar. El mundo tiene que ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para usar nuestra voz. Y nadie podrá callar mi voz”.

La vigente Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, respaldó a Bosch: “Se trata de los derechos de las mujeres. Lo siento mucho, tenemos que hacer algo más grande. Así no es como se deben manejar las cosas. Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso”.

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, condenó la conducta de Itsaragrisil y anunció sanciones: “No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”.

Rocha detalló que la participación del directivo sería “muy limitada o nula” y ordenó al CEO Mario Búcaro emitir un comunicado formal y ejecutar acciones corporativas y legales. Además, envió a altos ejecutivos a Tailandia para asumir control sobre las actividades.

El presidente reiteró: “Ninguna jamás debe permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, así provengan de quien sea porque nadie es más que el otro”.

También enfatizó la misión del concurso: “Miss Universo es una plataforma de empoderamiento a la mujer y que sean escuchadas sus voces en el mundo”.

La organización confirmó que la seguridad y dignidad de las delegadas serán prioridad absoluta. Pese a los rumores de descalificación, Bosch ratificó que permanece en concurso y afirmó que su presencia va más allá de la corona: representa causas sociales y la defensa de la voz de las mujeres.

El directivo publicó su versión de los hechos, alegando que pidió a Bosch detener sus intervenciones para continuar con el evento y que llamó a seguridad por precaución, no para expulsarla. Ofreció disculpas: “Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno”.

La 74ª edición de Miss Universo se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, con más de 120 aspirantes al título.