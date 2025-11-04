Victoria Ruffo revela por qué se enamoró de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo, una de las máximas figuras de la televisión mexicana, sorprendió al hablar abiertamente del origen de su relación con Eugenio Derbez y admitir, con humor y sinceridad, que hoy en día no entiende qué la enamoró del comediante. Sus declaraciones surgieron durante la segunda emisión del podcast Mixologando, conducido por su hijo José Eduardo Derbez, y rápidamente generaron conversación en redes y medios.

La llamada “Reina de las Telenovelas” no esquivó las preguntas de su hijo, quien quiso profundizar sin filtros en lo que unió a sus padres décadas atrás. Mientras recordaba su historia personal, Ruffo dejó frases que no pasaron desapercibidas y que reflejan tanto nostalgia como ironía: “Ahorita, ahorita, ya a estas alturas de la vida, digo lo mismo, no sé qué le vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es…”, confesó entre risas.

El interrogatorio inició cuando José Eduardo confesó que desde hace tiempo sentía curiosidad por entender la chispa original entre sus famosos padres.

“A mí sí me intrigaba y hasta lo platiqué con varias personas, porque fue un tema de conversación en una mesa amplia, yo que los conozco muy bien a mis padres… qué es lo que se vieron”, dijo el actor, reflejando la duda que miles de seguidores también han tenido.

La respuesta de Ruffo fue franca y en tono de broma, pero cargada de significado para quienes conocen la historia de la expareja. José Eduardo continuó el diálogo con humor: “Bueno, supongo que se vieron todo, si no, no hubiera nacido, pero ahorita que los veo, como que qué fue de los dos, qué les gustó, porque nada más no”.

Ante la insistencia de su hijo, la actriz evocó los primeros años del romance y aclaró que sí existieron razones genuinas para iniciar la relación.

“Se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, lo fui a ver varias veces a sus shows, eran buenos, pero pues nada más”, explicó Ruffo, destacando la creatividad que admiró en Derbez al inicio.

El humor fue un punto clave. José Eduardo lo resumió así: “Te hacía reír… yo siempre he dicho que te hagan reír es muy importante, enamora, que tengan sentido del humor, de eso a que te hagan pasar corajes, mejor que te hagan reír”.

Ruffo coincidió, aunque no dejó pasar una pulla final: “Pero también te hacen pasar corajes y con el tiempo dices, ‘qué pasó, qué le viste, qué estabas borracha, dormida’”.

La relación, que terminó oficialmente en 1996, ha sido una de las más mediáticas del espectáculo mexicano. A lo largo de los años, ambos han hablado en diferentes momentos del polémico episodio de la “boda falsa” y del extenso proceso legal por la patria potestad de José Eduardo. Mientras Ruffo ha descrito la ceremonia como un engaño, Derbez siempre sostuvo que se trató de un acto simbólico que ambos entendían así.

Pese a las heridas del pasado, la conversación reflejó una convivencia actual marcada por el humor, pero también por la honestidad cruda. José Eduardo incluso bromeó respecto a su origen: “Nada más no encuentras”, comentó entre risas cuando su madre dudó al buscar razones de su enamoramiento juvenil.

El episodio dejó algo claro: el paso del tiempo no borra la historia, pero sí permite revisarla con otra mirada. Entre nostalgia, ironía y madurez, Ruffo mostró que hay amores que marcan, aunque después se recuerden entre risas y reflexiones.

Este episodio del podcast reafirma el interés que sigue despertando la historia de la expareja, demostrando que, incluso casi tres décadas después de su separación, su vínculo continúa siendo tema de conversación pública ahora, desde la voz de su propio hijo.