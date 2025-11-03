Justin Bieber: Así homenajeó su hijo Jack la primera etapa de su padre en el pop

Justin y Hailey sorprendieron a sus seguidores con un emotivo tributo a los inicios del cantante: su hijo, Jack Blues Bieber, protagonizó su primer disfraz oficial inspirado en la icónica era del My World Tour 2010, reviviendo el look que catapultó a su padre a la fama mundial.

La empresaria y fundadora de Rhode, de 28 años, compartió en Instagram una serie de imágenes del pequeño, escribiendo: “Feliz Halloween de parte de JBB”, conquistando rápidamente a los fanáticos con el gesto familiar cargado de nostalgia musical.

Jack Blues, nacido en agosto de 2024, posó con un atuendo que recordaba exactamente al Justin adolescente que enamoró al planeta hace más de una década: jeans blancos, chaqueta de mezclilla blanca y sudadera con capucha morada. El conjunto, emblemático para los beliebers, remite a los inicios del artista y su explosivo ascenso como fenómeno global.

Justin, de 31 años, anunció el nacimiento de Jack el pasado 23 de agosto, compartiendo una imagen del pie del bebé envuelto en una manta y escribiendo: “BIENVENIDO A CASA”, junto con la revelación del nombre completo de su primer hijo: Jack Blues Bieber.

Hailey ha sido transparente respecto a las emociones y desafíos de su nueva etapa como madre. Durante su participación el 24 de octubre en el pódcast In Your Dreams With Owen Thiele, habló sobre la posibilidad de expandir la familia.

Ante la pregunta directa sobre tener más hijos, respondió: “Creo que sí”, antes de aclarar: “Claro que sí, porque sé que quiero más de uno, pero no tengo prisa”.

La fundadora de Rhode recientemente adquirida por E.L.F. en un acuerdo valorado en mil millones de dólares también había profundizado en su experiencia posparto en una entrevista para Vogue en mayo: “El posparto es la etapa más delicada que he vivido y descubrir una nueva versión de mí misma es muy difícil”, expresó.

“Y tener que lidiar con todo eso mientras entro a internet todos los días y la gente dice cosas como: ‘Se están divorciando’, ‘son esto y lo otro’, ‘no son felices’, es una locura. No puedo ni empezar a explicarlo. Es vida de locos”.

Hailey también elogió el apoyo emocional de Justin, destacando que su experiencia como estrella infantil ha sido clave para sobrellevar la presión mediática: “He aprendido muchísimo de Justin, de verdad. Lleva haciendo esto literalmente desde niño y ha tenido que enfrentarse a la mayor presión que nadie que conozca. Me decía: ‘Cariño, confía en mí, ya he pasado por esto muchísimas veces. No vas a ganar. No hay manera de ganar’”.

A pesar del escrutinio constante y los rumores que con frecuencia rodean su matrimonio, la pareja mantiene una postura firme: disfrutar su vida familiar sin prisa y lejos de la presión social. La llegada de Jack ha marcado una nueva etapa, y Halloween fue el momento perfecto para mostrar unidad, afecto y un homenaje lleno de historia pop.

Con Jack Blues Bieber como protagonista, la familia Bieber sigue dando de qué hablar, pero esta vez bajo una luz cálida, tierna y cargada de nostalgia para los millones de fanáticos que han seguido el crecimiento de Justin desde el principio. Una cosa es clara: el legado Bieber ya tiene relevo y apenas tiene unos meses de vida.