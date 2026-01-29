Latin Grammy impulsa el talento musical estudiantil con donación al Instituto Rubiano

La Fundación Cultural Latin Grammy realizó una donación de instrumentos musicales al Instituto Rubiano, como parte de un programa que se ha desarrollado en distintos países del mundo.

Ciudad de Panama/La iniciativa “Los Latin Grammy llegan a las escuelas” continúa impactando positivamente a estudiantes panameños. En esta ocasión, la Fundación Cultural Latin Grammy realizó una donación de instrumentos musicales al Instituto Rubiano, como parte de un programa que se ha desarrollado en distintos países del mundo.

Durante la jornada, se llevaron a cabo diversas actividades culturales, entre ellas la presentación de la banda musical del centro educativo y la participación del artista panameño Boza, quien fungió como embajador de la iniciativa.

Boza destacó la importancia de apoyar a las nuevas generaciones y brindar oportunidades que él no tuvo en sus inicios.

“Es muy bonito aportar. Los jóvenes son el futuro y cuando yo era más joven no tuve la oportunidad de estudiar música ni de tener ese tipo de personas en mi camino. Hoy me siento orgulloso de poder motivar a otros jóvenes”, expresó el artista.

Por su parte, Nannette Vélez, representante de la Fundación Cultural Latin Grammy, señaló que el objetivo principal del programa es respaldar a los futuros creadores de música latina.

“Nuestra misión es apoyar a los jóvenes talentos. Encontramos una joya en el Instituto Rubiano y trajimos nuestro programa para donar saxofones, flautas, clarinetes, trompetas y trombones”, indicó.

Esta es la tercera ocasión consecutiva en que la fundación desarrolla esta iniciativa en Panamá. Además, sus representantes adelantaron que continuarán visitando otros centros educativos del país, con el fin de ampliar el alcance del programa y ofrecer a más estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar su talento artístico.

La entrega de instrumentos busca no solo fortalecer la educación musical, sino también inspirar a jóvenes que sueñan con convertirse en músicos y artistas, reafirmando el valor de la cultura como motor de desarrollo y transformación social.

Con información de Jessica Román