Meduca coordina traslado de más de 1,200 docentes a zonas de difícil acceso para el inicio del año escolar

Ciudad de Panamá/Con miras al inicio del período de organización escolar 2026, programado para el próximo 23 de febrero, el Ministerio de Educación (Meduca) coordina con distintas instituciones del Estado el traslado de 1,270 docentes que prestarán servicios en áreas de difícil acceso a nivel nacional.

El director general de Educación, Edwin Gordón, informó que se presentó una propuesta de coordinación interinstitucional al capitán Ricardo Atencio, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), con el objetivo de garantizar el traslado oportuno de los educadores hacia sus respectivos centros escolares, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos logísticos.

La movilización de los docentes se realizará por vía terrestre, marítima y aérea, y abarcará regiones como Bocas del Toro, Darién, Guna Yala y las comarcas Emberá y Ngäbe Buglé. Este operativo busca asegurar que todos los educadores estén en sus puestos de trabajo antes del 2 de marzo, fecha en la que inicia oficialmente el año lectivo 2026.

De acuerdo con la planificación presentada, en la Región Educativa de Darién se trasladará un total de 500 docentes, quienes serán distribuidos en distintas zonas del territorio. Las salidas están programadas desde puntos estratégicos como Yaviza, Puerto Quimba y otras áreas del Darién, utilizando transporte terrestre y aéreo, según las condiciones del acceso.

En tanto, en la comarca Ngäbe Buglé se movilizarán 300 docentes, mientras que en la comarca Guna Yala el traslado beneficiará a 400 educadores. De forma adicional, unos 200 docentes serán transportados a diversos centros educativos ubicados en áreas de difícil acceso de la provincia de Bocas del Toro.

Las autoridades del Meduca destacaron que este esfuerzo logístico es clave para garantizar el normal desarrollo del calendario escolar y reafirmaron su compromiso de asegurar la presencia oportuna de los docentes en todas las regiones del país, especialmente en aquellas con mayores retos de conectividad y acceso.