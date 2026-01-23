Meduca: Aspirantes a docentes deberán incluir sus títulos académicos entre los requisitos para vacantes

Podrá considerarse elegible un título de grado cuya denominación no coincida exactamente con la aprobada en el manual, siempre que el título base esté reconocido mediante el Resuelto, corresponda a la especialidad de la vacante y esté aprobado conforme a la Ley.

Panamá/Los aspirantes a ocupar vacantes docentes en el Ministerio de Educación (Meduca) deberán incluir sus títulos académicos como parte de los requisitos exigidos para los procesos de selección y nombramiento, tras la adición de nuevas disposiciones al Manual de Formaciones Profesionales y Afinidades de Vacantes Docentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Resuelto, se incorporan al manual los títulos académicos incluidos en un anexo adjunto, los cuales pasarán a formar parte integral de esta normativa. El manual, aprobado mediante el Resuelto N.° 6279-AL de 12 de noviembre de 2025, servirá como referencia para definir las formaciones académicas válidas en los concursos docentes.

En la Gaceta Oficial 30449-D, además se señala que el manual continuará sujeto a revisión, actualización, adecuación y modificación permanente por parte de una comisión, con el objetivo de garantizar que la selección de los profesionales se rija por lineamientos y directrices claras, acordes con los perfiles y requisitos de los cargos vacantes que requiera suplir la entidad.

También se establece que podrá considerarse elegible un título de grado cuya denominación no coincida exactamente con la aprobada en el manual, siempre que el título base esté reconocido mediante el Resuelto, corresponda a la especialidad de la vacante y esté aprobado conforme a la Ley.

Estas disposiciones, igualmente aplican a los títulos de licenciatura que incluyan énfasis, especialización, orientación u otra descripción adicional, siempre que no alteren la formación profesional ni modifiquen la denominación del título base.

Según el artículo 4, las normas contenidas en el manual serán aplicables tanto a los procesos de selección y nombramiento en ejecución al momento de la entrada en vigencia del Resuelto, como a aquellos que se desarrollen con posterioridad.

La medida, sustentada en el Decreto Ejecutivo N.º 56 de octubre de 2025, busca garantizar que los procesos de selección y nombramiento de docentes cuenten con perfiles más completos y especializados.

Entre las principales novedades destaca la inclusión de licenciaturas, posgrados y maestrías en áreas como Inglés, Educación Física, Biología, Ciencias Ambientales, Español, Artes Visuales, Música, Tecnología e Informática, así como Francés.