Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, muere a los 43 años tras luchar contra el cáncer

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario y principal impulsor del crecimiento de la plataforma para adultos OnlyFans, falleció a los 43 años tras una larga lucha contra el cáncer.

La confirmación de su muerte se dio a conocer mediante un correo electrónico enviado a medios de comunicación anglosajones. “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, señala el comunicado.

Radvinsky nació en Odesa, Ucrania, y emigró siendo niño junto a su familia a Estados Unidos, estableciéndose en Chicago. En sus últimos años residía en Florida. Conocido por su bajo perfil, evitaba la exposición pública y rara vez concedía entrevistas o declaraciones.

La plataforma OnlyFans fue creada en 2016 por Tim Stokely y su padre, Guy Stokely, ambos de origen británico. Inicialmente concebida como un servicio de suscripción para creadores de contenido, la empresa alcanzó notoriedad mundial al permitir la distribución de material para adultos, contenido que suele estar restringido en otras redes sociales.

El crecimiento de OnlyFans se disparó durante la pandemia de COVID-19, cuando miles de creadores —incluyendo actores, influencers y trabajadoras sexuales— encontraron en la plataforma una fuente alternativa de ingresos. Su modelo de negocio se basa en retener aproximadamente un 20% de cada suscripción y transacción realizada dentro del sitio.

En 2018, Radvinsky adquirió la compañía a través de su empresa matriz, Fenix International Ltd., y desde entonces lideró su expansión global. Bajo su gestión, OnlyFans pasó de ser una plataforma de nicho a convertirse en un actor clave dentro de la economía digital de creadores.

Según reportes de medios internacionales, desde 2021 el empresario habría recibido alrededor de 1,800 millones de dólares en dividendos, reflejo del crecimiento sostenido de la plataforma y su alto nivel de rentabilidad. Su legado queda ligado a la transformación del modelo de monetización directa entre creadores y audiencias en internet.

***Con información de El Mundo e Infobae***