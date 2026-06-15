Lewis Hamilton y Kim Kardashian consolidan su cercanía tras la histórica victoria del piloto con Ferrari

La empresaria y estrella de televisión compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Hamilton mientras era felicitado por integrantes de Ferrari tras cruzar la meta en la carrera disputada el 14 de junio en Montmeló.

La reciente victoria en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya no solo marcó un momento clave en la temporada, sino que también generó una ola de reacciones entre sus seguidores más cercanos.

Entre ellas destacó la de Kim Kardashian, quien utilizó sus redes sociales para celebrar públicamente el triunfo del piloto británico, reforzando así las especulaciones y señales sobre la estrecha relación que ambos mantienen.

La empresaria y estrella de televisión compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Hamilton mientras era felicitado por integrantes de Ferrari tras cruzar la meta en la carrera disputada el 14 de junio en Montmeló. La publicación estuvo acompañada por un emoji de trofeo dorado y un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de respaldo al siete veces campeón mundial.

La celebración no quedó limitada a Kim Kardashian. Su entorno familiar también se sumó al entusiasmo por el resultado obtenido por el piloto. Khloé Kardashian compartió varios momentos en redes sociales mostrando cómo las hijas de ambas seguían la competencia desde casa. En las imágenes aparecían Chicago West y True Thompson, ambas de ocho años, observando la transmisión y reaccionando con evidente emoción al desenlace de la prueba.

Posteriormente, Khloé publicó una fotografía en la que las niñas posaban frente al televisor mientras sonreían para la cámara, una imagen que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia Kardashian. La empresaria también difundió fragmentos relacionados con la jornada deportiva, incluyendo momentos de la conferencia de prensa posterior a la carrera.

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Uno de los mensajes que más repercusión generó fue el texto que acompañó un video de Hamilton celebrando su resultado. La publicación incluía la frase “Let’s goooooooooo”, junto a una imagen del piloto británico sobre el podio, reflejando el entusiasmo de la familia por el desempeño del corredor de Ferrari.

La atención mediática sobre la relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton ha aumentado considerablemente durante los últimos meses. En febrero, diversas fuentes cercanas a la pareja indicaron que ambos habían dado un paso más allá de una amistad de varios años para iniciar un vínculo sentimental. Según esos reportes, la pareja compartió varias citas antes de formalizar su relación.

Desde entonces, la presencia de Kardashian en eventos relacionados con la Fórmula 1 se ha vuelto cada vez más frecuente. A comienzos de junio, la empresaria asistió al prestigioso Gran Premio de Mónaco, donde fue vista recorriendo el circuito junto a Khloé Kardashian y participando en distintas actividades vinculadas al campeonato.

Durante ese fin de semana deportivo se difundieron imágenes que captaron un momento de cercanía entre ambos. En uno de los videos más comentados, Hamilton se acercó a la empresaria para saludarla con un beso en la mejilla y un abrazo antes de la competencia, un gesto que alimentó aún más el interés público por la relación.

Más tarde, el propio piloto habló sobre la presencia de Kardashian en Mónaco durante una rueda de prensa. Hamilton destacó la importancia de contar con personas cercanas que lo acompañen en momentos decisivos de su carrera y expresó públicamente su gratitud por el respaldo recibido.

“Es increíble tenerla este fin de semana y contar con su apoyo. Con mis amigos, la respuesta ha sido increíble, en general, la gente. Es importante tener buenas personas alrededor y gente que te apoye, y ella hace eso por mí todos los días”, afirmó el piloto británico.

Tras finalizar en segunda posición en aquella carrera, las cámaras captaron otro instante que rápidamente se volvió viral. Durante la ceremonia de premiación, Hamilton envió un beso en dirección a Kardashian mientras ella registraba el momento con su teléfono móvil desde una zona cercana al podio.

En paralelo, Kim compartió varias imágenes de su estancia en la Riviera Francesa, incluyendo fotografías junto a Khloé en el circuito y durante actividades sociales. Entre las publicaciones destacaron instantáneas luciendo accesorios vinculados a Ferrari y una fotografía junto a un casco del piloto, acompañada por el mensaje “Monaco memories”, una publicación que consolidó aún más la atención sobre una de las relaciones más comentadas actualmente entre el mundo del entretenimiento y la Fórmula 1.