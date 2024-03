Matrimonio se hace viral tras conocerse que se hacen cargo del exmarido de la esposa

Una increíble historia de amor cautivó a los usuarios en las redes sociales, luego que un matrimonio de Estados Unidos diera a conocer que ambos se hacen cargo del exmarido de la mujer porque este sufrió un accidente que le dejó un daño cerebral.

Todo inició en 2006 cuando Kris se casó con su novio del colegio, Brandon Smith, y aunque al comienzo todo pintaba como el amor de preparatoria que tendría un final feliz, el infortunio llegó a sus vidas por medio de un accidente de tránsito en 2008 que por poco cobra la vida de Brandon, dejándolo con un estado de salud lamentable y sufriendo una grave lesión cerebral.

Claramente esta enfermedad imposibilitó el desarrollo natural de Brandon de llevar una vida normal, pues le dificultó realizar tareas por sí mismo, impidiéndole cuidase tanto física como mentalmente y complicando su evolución social y laboral.

Inicialmente, su esposa Kris se hizo cargo de todos los deberes en el matrimonio echándose al hombro ella sola la responsabilidad de cuidar a su marido, hasta que la presión y el cansancio la sobrepasaron llevándola a tomar una drástica decisión; dar el paso al costado y continuar con su vida reestableciéndola amorosamente desde ceros.

Kris se divorció de Brandon, pero no lo abandonó, sintió que podía ayudarlo y demostrar su amor desde el cuidado, aunque tuviera que rehacer su vida emocionalmente por completo.

En 2014 conoció a James Armstrong y dos años más tarde se casó con él. Su nuevo esposo entendió el valor que la mujer le había dado a su expareja haciéndose cargo de él y no le vio problema a que entre ambos formaran una familia en la que Brandon estuviera al cuidado de los dos.

En una entrevista con CBS News, Kris admitió cómo cambió su vida desde el momento del accidente de Brandon y por qué tomó la decisión de ayudarlo, luego de que él cayera en coma por dos meses y más tarde despertara: "quedó claro que pasé de ser esposa a cuidadora", mencionó.

"Cuando alguien sufre una lesión cerebral traumática grave se pierde a esa persona, pero se gana a alguien nuevo. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso", admitió.

Aun así, cuando tuvo la oportunidad de ser confrontada por una jueza en una de las audiencias de su divorcio Kris fue contundente: "Me dijo '¿qué harás si algún día tienes una familia? ¿Podrás cuidar de Brandon? ¿Qué pasará entonces?'. Le respondí que nada va a cambiar", narró.

Incluso, su devoción por Brandon fue uno de los factores que contribuyó a que su nuevo esposo se enamorara de ella. James dejó claro que el acto de amor que había tenido su esposa le garantizaba que se estaba casando con la mujer adecuada.

"No me molestó en absoluto. Me intrigó más, porque sabía que tenía un buen corazón. Que Brandon esté en paz y bien, siendo parte de nuestra familia tal como es, es muy importante", mencionó James. "No solo se trata de amarla a ella, sino también de amarlo a él", conluyó.