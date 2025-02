¿Cuándo es el mejor momento para terminar una relación? Expertos dan las claves

Aunque no existe una “fecha perfecta” para terminar, algunos momentos pueden ser más sensibles que otros, especialmente en torno a fechas significativas como aniversarios, cumpleaños o celebraciones especiales.

Expertos en psicología y relaciones de pareja han analizado el impacto de las rupturas en fechas señaladas y han compartido recomendaciones sobre cuándo es más conveniente afrontar el proceso. La decisión de terminar una relación requiere de empatía y reflexión, y elegir el momento adecuado puede facilitar el duelo emocional para ambas partes.

Morgan Cope, psicólogo y profesor del Center College de Kentucky, señala que nunca habrá un momento completamente indoloro para una ruptura, pero forzar una celebración cuando ya no hay sentimientos puede resultar emocionalmente agotador. “Imagínate elegir un regalo o salir a cenar cuando no quieres estar allí, tener intimidad física con tu pareja con la que no quieres estar. Las rupturas siempre van a ser difíciles, pero no tienes que hacerlo más difícil para ti o para tu pareja forzando algo que no está destinado a ser”, explica Cope.

Cuando una relación está en crisis, decidir si terminar antes o después de una fecha importante puede ser complicado. Fechas como aniversarios, festividades familiares o celebraciones románticas tienden a estar cargadas de expectativas emocionales y sociales.

Por un lado, terminar antes de una fecha señalada puede liberar a ambas personas de la presión de organizar cenas o comprar regalos sin sinceridad. Cope sugiere que hacerlo con una semana de anticipación permite a la otra persona asimilar la noticia y hacer otros planes. “Quieres ser sincero y auténtico con tu pareja, lo que significa no invertir recursos emocionales y económicos en una gran celebración”, señala el psicólogo.

Por otro lado, algunas personas prefieren esperar hasta que pasen estas fechas importantes para evitar asociarlas con un recuerdo doloroso. La terapeuta Kiara Shelton, de Mindpath Health en Texas, aconseja que, en ciertos casos, es mejor esperar para permitir que las emociones se asienten y abordar la conversación con mayor claridad. “Después de la emoción de la celebración, las personas suelen tener una mentalidad más tranquila para procesar sus emociones y reflexionar sobre el futuro de la relación”, explica Shelton.

Hoy en día, las redes sociales juegan un papel crucial en la forma en que las personas perciben sus relaciones. La comparación constante y la presión por mostrar la “relación perfecta” pueden intensificar el malestar en parejas que ya atraviesan conflictos. Esto se vuelve aún más complejo en fechas donde las muestras públicas de afecto son comunes.

Shelton sugiere que es importante no dejarse llevar por la presión social y centrarse en lo que realmente se siente en la relación. “Es fácil dejarse influenciar por las expectativas externas, pero las decisiones sobre relaciones deben tomarse en función de la autenticidad y el respeto mutuo”, señala la terapeuta.

Terminar una relación nunca es fácil, y es común experimentar sentimientos de culpa o arrepentimiento. Cope explica que la culpa es una emoción social que surge cuando se teme el juicio de los demás. “La culpa es una emoción social que sentimos cuando estamos cerca de otras personas o pensando en lo que los demás piensan de nosotros”, comenta el psicólogo.

Sin embargo, prolongar una relación que ya no aporta felicidad puede ser más perjudicial a largo plazo. Cope aconseja enfocarse en el crecimiento personal y en las lecciones aprendidas para evitar quedarse estancado en el dolor de la ruptura. “Si nos centramos en el malestar de la ruptura, seguiremos sintiendo vergüenza y culpa. Centrarnos en el crecimiento y las lecciones aprendidas nos ayudará a seguir adelante en futuras relaciones”, concluye Cope.

Si bien no hay una respuesta universal sobre cuándo es el mejor momento para terminar una relación, los expertos coinciden en la importancia de reflexionar sobre las verdaderas motivaciones y sentimientos antes de tomar la decisión. Shelton sugiere evaluar si los conflictos son solucionables o si, por el contrario, la relación ya no contribuye al bienestar emocional de ninguna de las partes.

Cada situación es única y depende de la dinámica de cada pareja. Sin embargo, los expertos sugieren:

Antes de una fecha importante : Si ya está claro que no hay futuro en la relación, hacerlo antes puede evitar celebraciones incómodas y forzadas.

: Si ya está claro que no hay futuro en la relación, hacerlo antes puede evitar celebraciones incómodas y forzadas. Después de una fecha importante : Si existen dudas o sentimientos contradictorios, esperar puede dar claridad emocional y permitir una conversación más reflexiva.

: Si existen dudas o sentimientos contradictorios, esperar puede dar claridad emocional y permitir una conversación más reflexiva. En cualquier momento, siempre que se haga con respeto: No importa la fecha, siempre es crucial ser honesto y empático, evitando prolongar el dolor innecesariamente.

Terminar una relación nunca será fácil, pero elegir el momento adecuado puede ayudar a minimizar el dolor emocional y permitir que ambas personas sigan adelante con mayor claridad. Ya sea antes o después de una fecha significativa, lo más importante es actuar con sinceridad y respeto mutuo, priorizando el bienestar emocional de ambos.

Afrontar el proceso con madurez y reflexión no solo facilita la ruptura, sino que también abre el camino hacia nuevas oportunidades de crecimiento personal y relaciones más saludables en el futuro.