Este es el mejor parque de diversiones en Estados Unidos y no es Disney World ni Universal Studio

El parque temático Dollywood, ubicado en el estado de Tennessee, fue nombrado por tercer año consecutivo el mejor parque de diversiones en Estados Unidos, según la prestigiosa lista de premios Travellers' Choice Best of the Best Awards 2025 de Tripadvisor. El famoso parque, cofundado por la leyenda de la música country Dolly Parton, superó a gigantes como Magic Kingdom y Disneyland, consolidando su liderazgo en la industria. La noticia fue reportada por people.com.

Te puede interesar: 🔗La enfermedad de Lyme; los detalles de la dura batalla de Justin Timberlake

Te puede interesar: 🔗Brad Pitt revela sus trabajos insólitos antes de la fama: 'Me vestí de pollo'

Este notable reconocimiento se basa en las opiniones y reseñas excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses. Desde su apertura en 1986, Dollywood ha cautivado a millones de visitantes, quienes lo prefieren sobre otros destinos de entretenimiento a nivel mundial. A nivel global, el parque de Dolly Parton también se destacó, ubicándose en el puesto número 11 en la lista de los mejores parques temáticos del mundo.

La distinción de Tripadvisor no es el único honor reciente para Dollywood. En mayo, la Asociación Nacional de Parques de Diversiones Históricas lo nombró el " parque temático favorito de Estados Unidos " por tercer año consecutivo.

El parque, una colaboración entre Dolly Parton y Herschend Family Entertainment , abarca 75 hectáreas y ofrece más de 50 atracciones. Atrae a más de 2 millones de visitantes al año, lo que demuestra la conexión especial que la gente tiene con este lugar. En marzo, durante el 40.º aniversario, la cantante recordó con emoción los inicios del parque, admitiendo su nerviosismo y su esperanza de que la gente quisiera visitar un parque que lleva su nombre.