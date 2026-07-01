Melania Trump es homenajeada con una vaca que lleva su nombre para celebrar 250 años de independencia

En una celebración donde abundan las exhibiciones agrícolas, las tradiciones rurales y los homenajes a la historia de EEUU, una inesperada protagonista terminó captando la atención del público.

Se trata de una ternera bautizada con el nombre de Melania Trump, una elección que rápidamente despertó curiosidad entre los visitantes de la Gran Feria Estatal Americana, organizada en Washington con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.

Lejos de responder a una iniciativa política o a un reconocimiento institucional, la historia detrás del peculiar nombre surgió de una actividad estudiantil vinculada al sector agropecuario. La joven Piper Stolipher, de 15 años y residente de Virginia Occidental, fue la responsable de criar al animal como parte de un programa educativo enfocado en la producción agrícola y ganadera. Cuando llegó el momento de inscribir a la ternera en la exposición, surgió la necesidad de elegir un nombre que reflejara el espíritu patriótico del evento.

Entre varias propuestas apareció una opción que terminó convenciendo al grupo. La estudiante explicó que la decisión estuvo relacionada con la identidad de la primera dama estadounidense y con una coincidencia física que llamó la atención de quienes trabajaban con el animal. “Pensamos que Melania sería una buena idea porque es el nombre de la primera dama y el color del pelo combina bastante bien”, señaló al explicar el origen de la elección.

La joven también reveló que uno de sus profesores fue quien observó el parecido entre el tono del pelaje de la ternera y el cabello de Melania Trump, una comparación que terminó inclinando definitivamente la balanza. “Simplemente encajaba”, añadió al recordar cómo se tomó la decisión que hoy se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas del evento.

La Gran Feria Estatal Americana reúne a estudiantes, productores y criadores de distintos estados del país con el objetivo de acercar al público las tradiciones del campo estadounidense. El recinto instalado en el National Mall de Washington alberga exhibiciones de vacas, ovejas, cabras y otros animales, además de actividades educativas orientadas a destacar la importancia del sector agrícola en la historia nacional.

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En ese escenario, la ternera llamada Melania terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de atención. Decenas de visitantes se acercaron para conocer al animal y fotografiarse junto a él, impulsando su popularidad tanto dentro del recinto como en las redes sociales, donde la historia comenzó a difundirse rápidamente por su carácter inusual.

El caso demuestra cómo un detalle aparentemente sencillo puede transformarse en uno de los temas más comentados de una celebración de alcance nacional. Mientras otras exhibiciones destacaban por la calidad genética del ganado o por la innovación en técnicas de producción, la curiosa elección del nombre consiguió captar el interés de numerosos asistentes y medios de comunicación.

La feria, concebida como una de las actividades centrales para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos, también enfrentó algunos desafíos durante sus primeras jornadas. Diversos reportes señalaron una asistencia inferior a la esperada y dificultades organizativas que marcaron el desarrollo inicial del encuentro. Sin embargo, historias como la de la ternera Melania aportaron un elemento de cercanía y espontaneidad que contribuyó a mantener el interés del público.

No es la primera ocasión en que el nombre de Melania Trump genera repercusión más allá del ámbito político. Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, el nombre Melania experimentó un crecimiento significativo entre los recién nacidos en Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas de la Administración de la Seguridad Social.

Casi una década después, el nombre vuelve a ocupar titulares, aunque por un motivo completamente distinto. En esta ocasión no está vinculado a la política ni a una campaña institucional, sino a una joven estudiante, una ternera y una decisión inspirada en el parecido del color del pelaje con el cabello de la primera dama. El resultado ha sido uno de los homenajes más singulares y llamativos que una figura pública puede recibir, convirtiendo a este animal en una de las grandes atracciones de la feria estadounidense.