Met Gala 2025: la revolución de la moda negra toma el Museo Metropolitano de Nueva York

Bajo el tema “Superfine: Tailoring Black Style”, la gala más influyente del mundo de la moda explorará el poder simbólico y cultural de la sastrería dentro de la diáspora africana.

El evento, organizado como cada año por el Costume Institute del MET y dirigido editorialmente por Anna Wintour, se ha consolidado como mucho más que una gala benéfica. Es una ceremonia cultural de impacto global que abre las puertas de una exposición museística que, en esta ocasión, promete desafiar narrativas eurocéntricas y destacar la sofisticación como forma de resistencia e identidad.

En su edición 2025, la Met Gala da un giro hacia lo masculino, con una propuesta que revaloriza la moda como herramienta política. El eje temático surge de la obra de la académica Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), donde se examina cómo, desde el siglo XVIII hasta hoy, los hombres negros han utilizado la vestimenta para negociar su posición en el mundo.

“La exposición será la primera dedicada a la indumentaria masculina desde 2003”, informó Vogue, marcando así un hito curatorial. Pero esta no será una simple muestra de trajes: será un recorrido por siglos de creatividad, resistencia y estilo que desmantela prejuicios sobre la masculinidad negra a través del lente de la alta moda.

El dress code para la noche será “Tailored for You” (“Hecho a la medida”), una consigna que invita a las celebridades a interpretar la sastrería de forma personal, íntima y consciente. Lejos de ser un guiño al lujo vacío, el concepto sugiere una reivindicación estética cargada de significado histórico.

Se espera que cada atuendo dialogará con el tema desde distintos enfoques: desde el homenaje directo a íconos del dandismo negro hasta interpretaciones vanguardistas que trascienden géneros, géografías y épocas. La alfombra roja será, como siempre, el gran escenario donde estos códigos visuales cobrarán vida, convirtiéndose en un prólogo performático a la exposición.

La elección del comité anfitrión refuerza la fuerza simbólica de esta edición. Entre los nombres confirmados están Colman Domingo, actor y director que ha marcado pauta con su elegancia personal; Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 comprometido con la equidad racial; los músicos e íconos de moda A$AP Rocky y Pharrell Williams, ambos con vínculos creativos en la industria del diseño; y por supuesto, Anna Wintour, alma permanente de la gala.

Además, el evento contará con un co-anfitrión de honor de peso: LeBron James, cuya influencia ha trascendido el baloncesto para instalarlo como empresario, activista y figura clave de representación afrodescendiente en el deporte y la cultura. Este conjunto de personalidades refleja una visión expandida de la moda: transversal, política y profundamente conectada con las realidades sociales.

La Met Gala 2025 se presenta como una oportunidad para cambiar el foco de los reflectores. Más que una noche de vestidos deslumbrantes, esta edición se propone contar una historia colectiva desde los detalles de un botón hasta la estructura de un traje. Una historia tejida por generaciones de hombres negros que han hecho de la elegancia una declaración de poder.

La exposición permanecerá abierta al público tras el evento, ampliando su impacto y permitiendo que miles de visitantes recorran esta narrativa visual que conecta pasado y presente.