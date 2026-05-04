Met Gala 2026: Bad Bunny envejecido y Heidi Klum convertida en estatua se roban el show

Bajo la consigna "La moda es arte", el evento benéfico que este año recaudó una cifra récord de 42 millones de dólares.

Nueva York, Estados Unidos/La alfombra roja más prestigiosa del mundo de la moda volvió a cumplir con las expectativas. La Met Gala 2026, celebrada como cada año el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Manhattan, dejó para la historia dos transformaciones que acapararon todas las miradas: la de Bad Bunny, quien llegó irreconocible con un maquillaje que lo envejeció décadas, y la de Heidi Klum, quien se convirtió literalmente en una estatua viviente.

Bajo la consigna "La moda es arte", el evento benéfico que este año recaudó una cifra récord de 42 millones de dólares para el Costume Institute del Met, se prestó para que las celebridades llevaran al extremo el concepto de vestuario como expresión artística. Y nadie lo entendió mejor que el puertorriqueño Bad Bunny y la supermodelo alemana Heidi Klum.

Transformaciones

Bad Bunny llegó a la gala completamente irreconocible. El cantante de 32 años lució una versión envejecida de sí mismo gracias a un elaborado trabajo de prótesis creado por el maquillador Mike Marino, el mismo artista detrás de algunos de los disfraces más icónicos de Halloween de Heidi Klum.

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Según detalló la revista Vogue, el proceso se centró en el hiperrealismo: cada arruga, línea de expresión y mancha solar fue esculpida a mano tras una conversación entre Marino y Bad Bunny sobre cómo el paso del tiempo podría afectar realmente su rostro, cuello y manos. El resultado fue una transformación tan convincente que muchos invitados tardaron en reconocer al astro del reguetón.

Pero si Bad Bunny apostó por el paso del tiempo, Heidi Klum eligió la atemporalidad del arte clásico. La modelo de 52 años se presentó como una estatua de mármol viviente, desdibujando por completo la línea entre moda, performance y arte. Su look fue una intervención completa: rostro, cuerpo y vestuario simulaban mármol tallado con tal precisión que parecía una escultura cobrando vida al pisar la alfombra roja.

La transformación de Klum, quien tradicionalmente sorprende cada año en su fiesta de Halloween, esta vez fue reservada para la noche más importante de la moda neoyorquina. Revistas como Cosmopolitan y Harper's Bazaar coincidieron en calificar su aparición como una de las más impresionantes de la historia del evento.

Datos tomados de El Colombiano