¡Qué miedo! Presentadora graba actividad paranormal en su casa y la publica

La presentadora mexicana Gaby Ramírez, reconocida por su participación en el programa Enamorándonos de Imagen TV, compartió con sus seguidores en redes sociales un video que ha generado escalofríos entre miles de personas. En él, una puerta se abre sola detrás de ella sin ninguna causa aparente, mientras hablaba tranquilamente frente a la cámara.

Gaby, quien suele documentar aspectos de su vida diaria con naturalidad y cercanía, no notó nada extraño en el momento de la grabación. Sin embargo, los comentarios de sus seguidores no tardaron en alertarla: “¿Alguien vio la cara de la niña que vi yo?”, “No es la primera vez que te comento que tienes un imán para atraer esas energías”, “Gaby, en plan serio, ¿no has preguntado a tus vecinos o a los dueños si pasan cosas raras?”, fueron solo algunos de los mensajes de inquietud que comenzaron a circular tras la publicación.

La escena en cuestión ocurrió en su propio departamento. En el video, Ramírez aparece sosteniendo una fruta mientras habla a cámara; detrás de ella, se observa cómo una puerta empieza a abrirse lentamente. El detalle desconcertante es que, según la conductora, nadie más se encontraba en el lugar salvo su mascota, Lola, y que esa misma puerta no se desliza con facilidad.

“Me traumé, porque no es la primera vez que pasan cosas”, confesó Gaby en un video posterior, visiblemente impactada. En este segundo clip, mostró la estructura de la puerta, intentando replicar el movimiento que se ve en la grabación. “No es tan fácil de mover como parece”, aseguró.

Aunque algunos usuarios sugirieron que se trataba de una corriente de aire o una falla estructural, muchos otros insistieron en que el video evidencia un fenómeno paranormal. Incluso le recomendaron hacer una limpieza energética del espacio, o consultar con sus vecinos para saber si alguien más ha vivido experiencias similares en el edificio.

Lo cierto es que este no ha sido el único episodio extraño en la vida de la conductora. Tal como ella misma ha admitido, situaciones inexplicables han ocurrido en otras ocasiones dentro de su vivienda. “No es algo nuevo para mí, pero sí es la primera vez que lo capto tan claramente en video”, señaló.

Hasta el momento, Gaby Ramírez no ha ofrecido una explicación definitiva, pero prometió seguir documentando cualquier otro suceso extraño que ocurra. Mientras tanto, sus seguidores siguen reproduciendo el inquietante clip, buscando detalles ocultos o pistas que arrojen algo de luz sobre lo que realmente sucedió aquella noche.

En un mundo digital donde todo parece controlado y planificado, estos momentos inesperados nos recuerdan que lo desconocido aún puede colarse en la cotidianidad, incluso a plena luz de día y frente a una cámara.