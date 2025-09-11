Miguel Melfi y Caro Abadía sorprenden con anuncio de colaboración musical

Los artistas revelaron durante el concierto de Alleh y Yorghaki que trabajarán juntos en un nuevo proyecto que promete cautivar a sus seguidores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante el concierto de Alleh y Yorghaki realizado ayer en Panamá, el cantante Miguel Melfi tuvo a su cargo la apertura del espectáculo y sorprendió a los asistentes al anunciar, junto a Caro Abadía, una nueva colaboración musical. La noticia generó de inmediato una ola de reacciones positivas entre sus seguidores y en redes sociales.

Miguel Melfi, reconocido por su estilo fresco y versátil, ha logrado posicionarse como uno de los artistas emergentes más populares del país. Entre sus temas más sonados destacan 'Hombre de detalles' y 'Ponme Loco', canciones que lo han proyectado en plataformas digitales y lo han convertido en un referente juvenil dentro de la música panameña.

Por su parte, Caro Abadía ha logrado abrirse camino con composiciones auténticas y letras cargadas de sentimiento. Sus temas 'Cuando me llama' y 'Contigo o sin ti' han sido bien recibidos por el público.

Aunque los detalles del nuevo proyecto en conjunto aún no han sido revelados, la expectativa es alta y muchos esperan que el nuevo lanzamiento de la pareja se convierta en uno de los más comentados del año. Con esta alianza, ambos talentos reafirman el crecimiento y la diversidad de la música hecha en Panamá.

Alleh y Yorghaki estarán en Premios Juventud

El dúo compuesto por Alleh y Yorghaki, además de estar nominados en los Premios Juventud 2025, será parte de los artistas que encenderán la noche de premiación que tendrá lugar el 25 de septiembre en ciudad de Panamá.

Originarios de Venezuela, tienen pocos años en la industria de la música, pero con su talento han logrado captar la atención internacional con su propuesta que mezcla el reguetón, merengue y pop.

La popularidad del dúo estalló el año pasado con su tema “Capaz”, un “merenguetón” que se volvió tendencia en las redes sociales por ser innovador. La propuesta alcanzó el puesto 46 en la lista Hot Latin Songs de Billboard en Estados Unidos.

Antes de finalizar el año 2024, lanzaron el primer disco, “La Ciudad”, que fue bien recibido entre sus fans.

Otros de sus temas son “Me late”, “Una noche” y “Desvístete”.

Aparecen nominados juntos en los Premios Juventud en la categoría Tropical Mix por la canción “Capaz”.

También aparecen nominados de forma individual en la categoría La Nueva Generación Masculina.

Yorghaki está nominado a Mejor Canción Pop “Samaná” con Mau y Ricky y Danny Ocean.