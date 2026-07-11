Miles de albaneses protestan contra Kanye West y un complejo turístico vinculado a Trump

Los manifestantes también rechazan el proyecto de un complejo hotelero de lujo valorado en unos 4.600 millones de dólares y vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump

Tirana, Albania/Miles de albaneses marcharon el sábado en la capital, Tirana, para pedir la renuncia del primer ministro del país y protestar contra un proyecto turístico vinculado a la familia Trump, en la cuadragésima segunda noche consecutiva de este tipo de manifestaciones.

Los manifestantes también protestaban contra el concierto del controvertido rapero estadounidense Kanye West, cuya retórica antisemita ha llevado a que sus actuaciones sean prohibidas en algunas capitales europeas.

Ondeando banderas albanesas, corearon consignas contra el primer ministro Edi Rama y contra el rapero, que ahora se hace llamar "Ye".

Rama se reunió con West en su despacho antes del concierto del sábado y posteriormente publicó en redes sociales un video del evento.

En tanto, los manifestantes también rechazan el proyecto de un complejo hotelero de lujo valorado en unos 4.600 millones de dólares y vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump que se construiría en Zvernec, una zona medioambientalmente protegida.

El movimiento fue bautizado como la Revolución Flamenco, ya que estas aves rosadas migran a una reserva natural donde está previsto el proyecto.

Los manifestantes han pedido la dimisión de Rama, al que acusan de falta de transparencia.

Los críticos del proyecto exponen serias dudas sobre la legalidad de las transacciones para adquirir los terrenos.

La Fiscalía Anticorrupción del país abrió una investigación para saber cómo se adquirieron los terrenos, cómo cambiaron de propietario y por qué su valor pasó de 5,5 millones de euros (6,27 millones de dólares) a 122 millones de euros (139 millones de dólares) en solo unos meses.