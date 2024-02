¡Dónde están las cámaras! | Miley Cyrus quedó en shock al ver que los fotógrafos ahora usan iPhones

Miley Cyrus no deja de sorprender a sus fans. No solamente ganó su primer Grammy en los días recientes y sorprendió con un espectacular look evocando a artistas como Tina Turner, sino que la artista recibió con sorpresa un hecho que sucedió entre ella y los fotógrafos del evento.

La cantante causó, como siempre, un impacto en los premios. La icónica artista suele ser tendencia por su forma de expresarse, vestir y su particular manera de hacer sonreír a las personas a su alrededor, a través del sarcasmo, sin nunca dejar de lado su talento y espectacular voz.

Todo, durante la edición número 66 de los Premios Grammy, en una noche de música que acaparó a los medios de comunicación, amantes de la moda, el arte y la música de los últimos tiempos.

Íconos como Taylor Swift y Karol G, recibieron premiaciones disfrutando de su éxito y un arduo trabajo que hoy en día se debate también hasta en redes sociales.

De igual manera Cyrus ha evolucionado desde sus comienzos, como lo hacen las grandes artistas, mostrando madurez en sus letras, cambios en sus estilos y no solo de vestuario, sino también atreviéndose con alevosía a llevar su cabello a extremos, imponiendo nuevas modas.

¿Qué pasó con Miley Cyrus y los fotógrafos en los Grammys?

En su llegada a la ceremonia de los Grammys al pasar por la sesión de fotos, en la zona donde la esperaban los camarógrafos durante el evento, pudo sorprenderse y expresar boquiabierta, como siempre, con un gesto sin filtro alguno, el asombro al ver que no había cámaras fotográficas profesionales frente a ella disparando flashes a diestra y siniestra.

De inmediato, la cantante reaccionó preguntándoles a los fotógrafos y camarógrafos presentes: “¿Dónde están las cámaras profesionales?... ¿iPhones?” luego de verlos capturando las fotografías con iPhones en lugar de equipos de fotografía profesional, a lo que los fotógrafos respondieron entre sonrisas relajadas: “¡Así es!”.

¿Por qué Miley Cyrus no agradeció en los Grammys a su padre?

Otra de las situaciones que sorprendió a algunos fans de Miley Cyrus, fue que omitiera el agradecimiento a su padre Billy Cyrus, al momento de recibir el Grammy. Algunos atribuyen este acto a una forma de rebelión de la artista contra su progenitor, del que ya se había especulado estaría distanciada, debido a la separación de su madre y posterior compromiso del hombre con su nueva novia, lo que habría debilitado a la familia y separado en bandos a sus hermanos.