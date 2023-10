Miss Universo fingió desmayarse tras ganar la corona para que no le pidieran fotos

Ciudad de Panamá/Zuleyka Rivera Mendoza, fue la Miss Puerto Rico que se coronó en el año 2006 como la mujer más bella del mundo tras ganar el título en el Miss Universo. Con tan solo 18 años, la modelo boricua logró resaltar con sus actitudes y aptitudes entre 85 participantes de diferentes países que también participaban en el reconocido concurso. Luego de realizar el protocolo de coronación, se iniciaba con la rueda de prensa y las primeras fotos oficiales de una nueva reina.

Este momento transcurrió con regularidad para Zuleyka, hasta que de un momento a otro se desvaneció y sufrió un desmayo en pleno escenario mientras sostenía algunas entrevistas. Esto provoco el traslado de la nueva Miss Universo a su hotel y los rumores acerca de un embarazo no se hicieron esperar. Aunque, días después, Zuleyka desmentiría esta versión y aseguraría que su desmayo fue producto del cansancio y el calor que había en el ambiente.

La versión de la modelo se oficializo desde ese momento y el suceso paso a ser historia al igual que su reinado. Hasta que hace pocos días, una famosa página de reinas de belleza publicó un video de una entrevista a la dueña de la franquicia de Miss Puerto Rico en el 2006, la dominicana Magali Febles, quien hizo tremenda confesión sobre la verdad de aquel incómodo momento.

“Cuando estamos en el cuarto yo le digo, Zu, ¿Dime que fue lo que te paso?, y ella me dice nena viste que buena actriz soy. Maga es que me tenían desde la siete de la mañana ahí, y si no es así, todavía estuviese ahí haciendo fotos”, indicó Magali.

Esto produjo señalamientos a la ex reina de belleza sobre su mentira y la gran naturalidad con la que solía engañar al público. Para la organización Miss Puerto Rico, también fue un asombro cuando escucharon las declaraciones de Zuleyka ya que los señalamientos apuntaron a una posible dieta impuesta por la organización, lo cual hacia ver a la compañía de manera negativa.

Asimismo, en la entrevista se revelaron otros acontecimientos negativos que vivía la organización para esos años. Aunque la gran noticia fue la que relacionó a Zuleyka que fue la ganadora de la corona.

Cabe resaltar que Puerto Rico se ha llevado 5 veces la corona con sus participantes Marisol Malaret Contreras (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Marie Quiñones (2001), Zuleyka Jeris Rivera (2006)