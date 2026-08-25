Muere Dolly Parton a los 80 años, la eterna reina del country

La artista murió en Nashville y, hasta el momento, no se ha divulgado oficialmente la causa de su muerte. En los últimos meses había enfrentado problemas de salud que afectaron su actividad profesional y la llevaron a cancelar presentaciones.

El mundo de la música está de luto. Dolly Parton, una de las artistas más queridas e influyentes de la música country, murió este martes 25 de agosto a los 80 años, dejando una trayectoria de casi seis décadas marcada por grandes éxitos, actuaciones memorables y una profunda labor filantrópica.

La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver, quien publicó un emotivo video en las plataformas de la artista. Explicó que se trataba de un anuncio que Parton le había pedido realizar años atrás, cuando todavía parecía una realidad lejana.

“Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y represento a la familia Parton y Owens hoy anunciando el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean”, expresó en el mensaje familiar.

La artista murió en Nashville y, hasta el momento, no se ha divulgado oficialmente la causa de su muerte. En los últimos meses había enfrentado problemas de salud que afectaron su actividad profesional y la llevaron a cancelar presentaciones.

De una infancia humilde a la fama mundial

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee, en una familia de 12 hermanos. Creció en condiciones de pobreza en las montañas de los Apalaches, una experiencia que posteriormente se convertiría en una fuente constante de inspiración para sus canciones.

Tras mudarse a Nashville poco después de terminar la secundaria, comenzó a construir una carrera que la llevaría a convertirse en una de las compositoras e intérpretes más importantes de la música estadounidense.

Su colaboración con Porter Wagoner fue fundamental para su salto a la fama, pero Parton pronto demostró que podía triunfar por cuenta propia.

En la década de 1970 llegaron algunos de sus mayores clásicos: “Jolene”, “I Will Always Love You” y “Coat of Many Colors”. “I Will Always Love You”, escrita originalmente por Parton como una despedida a Wagoner cuando decidió emprender su carrera como solista, alcanzó nuevamente la fama mundial años después gracias a la versión de Whitney Houston para la película The Bodyguard.

Otro de sus grandes éxitos fue “9 to 5”, canción que interpretó para la película del mismo nombre, protagonizada junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. El tema ganó dos premios Grammy y consolidó a Parton también como una estrella de Hollywood.

Cantante, actriz, empresaria y filántropa

La carrera de Parton trascendió ampliamente la música. Participó en películas como 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias, además de desarrollar proyectos televisivos, teatrales y empresariales.

También fue la creadora de Dollywood, un parque temático en Tennessee que se convirtió en una de las principales atracciones de su estado natal.

En el ámbito filantrópico, uno de sus proyectos más importantes fue Imagination Library, iniciativa de alfabetización infantil que comenzó en 1995 y que ha distribuido decenas de millones de libros a niños en distintos países.

Parton también destinó millones de dólares a distintas causas, entre ellas la investigación para el desarrollo de vacunas contra la COVID-19.

Una vida marcada por el amor y la música

En su vida personal, Dolly Parton estuvo casada durante casi 60 años con Carl Dean, con quien contrajo matrimonio en 1966. Dean murió en marzo de 2025, una pérdida que afectó profundamente a la cantante.

A lo largo de su carrera, Parton recibió numerosos reconocimientos, incluidos múltiples premios Grammy, su ingreso al Country Music Hall of Fame y al Rock & Roll Hall of Fame. También acumuló más de 100 millones de discos vendidos y escribió aproximadamente 3,000 canciones.

Su legado, sin embargo, va mucho más allá de las cifras.

Dolly Parton consiguió algo reservado para muy pocos artistas: convertirse en un personaje universal, reconocible por su voz, su particular imagen, su sentido del humor, sus canciones y una personalidad que logró conectar con varias generaciones.

De “Jolene” a “I Will Always Love You”, pasando por “9 to 5”, “Coat of Many Colors” e innumerables colaboraciones, su música continuará formando parte de la historia del entretenimiento.

La reina del country se despide dejando una obra que, como ella misma defendió durante años, seguirá hablando por ella.

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