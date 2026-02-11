Muere James Van Der Beek a los 48 años, recordado por su papel en Dawson’s Creek

*En 2023, el actor fue diagnosticado con cáncer de colon. *La familia ha solicitado respeto y privacidad mientras atraviesa el duelo.

El actor estadounidense James Van Der Beek falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años, según confirmó un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis. De acuerdo con el reporte oficial, el deceso fue notificado a las 6:44 a.m., información que rápidamente comenzó a circular en medios estadounidenses y redes sociales.

La noticia fue acompañada por un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él transitó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad y respeto mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, expresó su familia.

En 2023, el actor fue diagnosticado con cáncer de colon, una noticia que decidió hacer pública un año después, compartiendo con sus seguidores reflexiones sobre la salud, la familia y la importancia de aprovechar cada momento.

De deportista a ídolo juvenil

James David Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut. Durante su infancia y adolescencia fue un apasionado del deporte: practicó fútbol americano, béisbol e incluso atletismo. Sin embargo, una contusión a los 13 años lo obligó a dejar las canchas, un giro inesperado que lo acercó al teatro comunitario de su localidad.

Con apenas 15 años convenció a su madre de llevarlo a Nueva York para buscar un agente y presentarse a audiciones. Esa determinación marcaría el inicio de una carrera que lo convertiría en uno de los rostros más reconocidos de la televisión juvenil de finales de los años noventa.

El fenómeno Dawson’s Creek

Van Der Beek alcanzó la fama internacional en 1998 al interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, producción que se convirtió en un fenómeno cultural y definió a toda una generación. Durante seis temporadas, el actor encarnó al soñador adolescente apasionado por el cine, un papel que lo catapultó al estrellato y lo posicionó como uno de los galanes televisivos más populares de la época.

El éxito de la serie abrió las puertas al cine, participando en películas como Varsity Blues (1999), drama deportivo que consolidó su imagen en Hollywood, y The Rules of Attraction (2002). Con el paso de los años, también mostró una faceta más versátil y autocrítica, incluyendo participaciones en comedias como Don’t Trust the B---- in Apartment 23, donde interpretó una versión satírica de sí mismo, y en producciones como CSI: Cyber y Pose.

Legado y vida personal

Más allá de su carrera, Van Der Beek fue reconocido por su cercanía con el público y por compartir aspectos personales de su vida, especialmente tras revelar su diagnóstico de cáncer. Padre de familia numerosa y defensor de la importancia del bienestar emocional, en los últimos años había centrado su atención en proyectos personales y en su vida en Texas.

Su fallecimiento deja un vacío en la industria del entretenimiento y en el corazón de quienes crecieron viéndolo en pantalla. Para muchos, James Van Der Beek siempre será el rostro de una generación que encontró en Dawson’s Creek historias de amistad, amor y crecimiento.

La familia ha solicitado respeto y privacidad mientras atraviesa el duelo.

