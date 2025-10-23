Muere Japanese, una voz icónica del reggae en Panamá

Japanese falleció a las 9:40 a.m. de hoy, jueves 23 de octubre, en la Sala 8 del hospital Manuel Amador Guerrero, donde estaba hospitalizado desde el 13 de octubre.

Ciudad de Panamá/El cantante panameño Leavitt Zambrano, conocido artísticamente como Japanese, falleció este jueves, según confirmaron allegados del artista a través de redes sociales. Causas naturales de su muerte: fallos en los órganos a causa de su diabetes.

Japanese fue una de las voces más influyentes del reggae en español desde finales de los años noventa, siendo parte del auge del movimiento urbano panameño que inspiró a una generación de artistas locales e internacionales.

Nota relacionada: Causas naturales de su muerte: Fallos en Los Órganos a causa de su Diabetes

En los últimos años enfrentó graves problemas de salud. En mayo de 2022, sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma y le ocasionó secuelas motoras severas, obligándolo a movilizarse en silla de ruedas. Dos años más tarde, en 2024, perdió uno de sus pies a causa de la diabetes que padecía.

Pese a las adversidades, el artista mantuvo una actitud positiva y buscó recuperarse, según compartían sus allegados. En varias ocasiones, la comunidad musical y fanáticos realizaron campañas para apoyarlo económicamente, luego de que se conociera que vivía en condiciones precarias en su residencia en San Lorenzo.

Leavitt Zambrano será recordado por su voz inconfundible, su energía en el escenario y por haber sido uno de los pilares del reggae panameño, un movimiento que trascendió fronteras y marcó el desarrollo del género urbano en América Latina.