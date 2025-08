Muere Kelley Mack, actriz de 'The Walking Dead', a los 33 años

La actriz Kelley Mack, conocida por participar en “The Walking Dead”, falleció a los 33 años de edad, según trascendió en medios norteamericanos.

La actriz, cuyo nombre real era Kelley Klebenow, falleció el sábado 2 de agosto en Cincinnati, su ciudad natal, luego de una lucha contra un glioma del sistema nervioso central, tal como se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la red social CaringBridge.

Kelley Mack alcanzó notoriedad por su papel de Addy en la exitosa serie de zombis “The Walking Dead”, donde apareció durante la novena temporada. Además de su participación en la franquicia, también actuó en producciones como Date Night, Wicked City y The Ballad of Buster Scruggs de los hermanos Coen. A lo largo de su carrera, Mack se desempeñó también como productora y guionista en proyectos independientes, siendo reconocida por su versatilidad y compromiso con el cine de autor.

El glioma que afectó a la actriz es un tipo de tumor cerebral que se origina en las células gliales del sistema nervioso central. Estos tumores pueden variar en agresividad, pero los de alto grado, como el que se presume padecía Mack, son especialmente difíciles de tratar debido a su localización y rápido crecimiento. La enfermedad suele manifestarse con síntomas como dolores de cabeza persistentes, convulsiones, problemas cognitivos y alteraciones motoras, y requiere un manejo complejo que incluye cirugía, radioterapia y quimioterapia.

En una publicación posteada en la cuenta de Instagram de Mack, se pudo leer lo siguiente.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente se ha trasladado al más allá, adonde todos finalmente debemos ir”, destaca un post en la cuenta de la actriz.

Tras conocerse la noticia, colegas de la industria y seguidores expresaron su pesar en redes sociales. Algunos actores que compartieron pantalla con ella en “The Walking Dead” recordaron a Mack como una persona cálida, talentosa y profundamente comprometida con su arte. “Kelley era una fuerza tranquila, pero con una intensidad luminosa. Su partida deja un vacío inmenso”, escribió uno de sus compañeros de reparto en un mensaje de despedida.

La partida de Kelley Mack deja un legado breve pero significativo en la industria del entretenimiento. Más allá de sus logros profesionales, quienes la conocieron destacan su generosidad, sensibilidad y pasión por las historias humanas. Su luz, como dijo su familia, seguirá brillando en cada memoria, cada escena y cada corazón que tocó con su presencia.

