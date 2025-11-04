AC/DC anuncia esperado regreso a Latinoamérica en 2026: fechas, ciudades y boletos

AC/DC confirmó su retorno a Latinoamérica como parte del Power Up Tour, la gira mundial que marca su nueva etapa tras una serie de cambios importantes en la alineación y retos personales entre sus integrantes. La banda australiana, liderada por el infatigable Angus Young, reconocido por su eterno uniforme escolar y su energía inagotable en escena anunció que visitará cuatro ciudades de la región en 2026, un hecho que desató furor entre sus seguidores latinoamericanos, quienes llevan más de una década esperando este momento.

La noticia fue oficializada a través de las redes sociales del grupo, donde AC/DC confirmó que ofrecerá 17 conciertos en Estados Unidos y Canadá, además de sus cuatro paradas latinoamericanas, cuya expectativa ha crecido exponencialmente por la larga ausencia de la banda en estos territorios.

La agrupación informó que la venta general de entradas comenzará el 7 de noviembre. A diferencia de otros eventos de gran formato, no habrá preventas exclusivas, lo que pone a los fanáticos en igualdad de condiciones para intentar asegurar sus lugares. Algunas naciones ofrecerán opciones de pago a meses sin intereses, aunque cada país comunicará sus propios términos.

La última vez que AC/DC se presentó en Latinoamérica fue en 2009, durante la gira promocional de Black Ice. Ese tour marcó un antes y después en la relación de la banda con el público de la región. El concierto en River Plate, en Argentina, quedó registrado en uno de los videos en vivo más emblemáticos del grupo, donde se observa la energía desbordada de miles de fanáticos coreando clásicos como “Highway to Hell”, “Back in Black” y “Rock & Roll Train”.

Aquel fenómeno dejó huella. Desde entonces, los seguidores latinoamericanos han esperado pacientemente el anuncio de un nuevo recorrido, especialmente tras la ausencia del grupo durante más de 15 años en estos escenarios.

Durante ese periodo, AC/DC atravesó importantes transformaciones. Tras la salida del histórico bajista Cliff Williams y el baterista Phil Rudd, se incorporaron Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo para asumir las responsabilidades rítmicas.

Uno de los momentos más críticos ocurrió entre 2016 y 2018, cuando Brian Johnson tuvo que abandonar temporalmente los escenarios por problemas de audición. En su lugar, el icónico Axl Rose tomó el micrófono para completar las fechas programadas, un movimiento que en aquel momento sorprendió al mundo del rock.

No obstante, el golpe más duro para la banda llegó con el fallecimiento de Malcolm Young, guitarrista rítmico, pieza clave en la composición y alma creativa del proyecto desde sus inicios. La agrupación decidió honrar su legado incorporando a Steve Young, sobrino de Angus y Malcolm, quien ya había colaborado con la banda en dos álbumes: Rock or Bust (2014) y Power Up (2020).

La dinámica energía del público latinoamericano ha sido resaltada por la banda en varias ocasiones, y el impacto emocional de aquel concierto en River Plate dejó un precedente que hizo del retorno una cuestión de tiempo, no de posibilidad. Ahora, con su regreso confirmado, los seguidores se preparan para una experiencia potente y nostálgica, cargada de distorsión, riffs emblemáticos y la promesa de una nueva era para AC/DC.

El Power Up Tour 2026 no solo representa la reactivación de una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock con más de 50 años sobre los escenarios, sino también la reafirmación de su lazo indestructible con la audiencia latinoamericana.

Fechas de conciertos de AC/DC 2026: