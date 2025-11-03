Ariana Grande lidera el impactante regreso de American Horror Story en su temporada 13

La icónica antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk volverá a encender el fenómeno del terror televisivo con una temporada que ya se perfila como histórica.

El anuncio que ha revolucionado redes y portales de entretenimiento es claro: Ariana Grande se une al elenco de la nueva entrega de American Horror Story.

La cantante y actriz, convertida en una de las figuras más influyentes de la cultura pop contemporánea, será parte de un reparto que combina nuevas estrellas con nombres legendarios que marcaron el ADN de la serie. De acuerdo con Ryan Murphy Productions, la producción no solo suma talento fresco, sino que recupera pilares interpretativos que los fanáticos han pedido durante años.

Entre los grandes regresos destacan Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman. Un ensamble que apunta a una temporada de energía creativa expansiva y conexión con los capítulos más celebrados de la franquicia.

La noticia se confirmó mediante un video publicado en redes sociales, donde Murphy reveló el elenco utilizando la clásica estética visual de American Horror Story, desatando euforia y especulación inmediata entre los seguidores.

La incorporación de Grande marca su regreso a la televisión después de varios años concentrada en su carrera musical y cinematográfica. Su última aparición en un proyecto encabezado por Murphy fue en Scream Queens, una colaboración que generó química artística y que, casi diez años después, vuelve a tomar forma.

En paralelo, Grande vive un momento cinematográfico estelar tras encarnar a Glinda en Wicked, papel que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto. Con la secuela Wicked: Para Siempre en camino y perfilándose como una de las máximas contendientes para la temporada de premios de 2025, su retorno a la pantalla chica refuerza su versatilidad y su capacidad para dominar múltiples formatos.

Como es costumbre en American Horror Story, la producción mantiene hermetismo absoluto respecto al argumento, el subtítulo oficial y la fecha de estreno. Sin embargo, la participación masiva de intérpretes de entregas anteriores ha alimentado teorías sobre la posibilidad de conexiones narrativas con temporadas previas, especialmente la tercera edición, Coven, una de las más populares y con mayor culto dentro de la franquicia.

Aunque todavía no hay una premisa revelada, ya se habla de que la historia podría mezclar elementos clásicos del horror psicológico con símbolos recurrentes de la serie: brujería, posesiones, corrupción de poder y terror social. Todo bajo la estética visual que ha convertido a AHS en uno de los experimentos televisivos más influyentes de los últimos años.

La doceava temporada, Delicate, emitida entre septiembre de 2023 y abril de 2024, dejó la vara alta al reunir figuras como Kim Kardashian y Cara Delevigne, generando discusión global y manteniendo viva la conversación cultural alrededor del universo AHS. Con la llegada de Grande y el regreso de los grandes pilares del reparto original, los seguidores esperan una edición aún más potente, sofisticada y emocionalmente perturbadora.

La temporada 13 representa una síntesis entre legado y renovación, nostalgia y reinvención creativa. La presencia de Ariana Grande no es solamente un movimiento estratégico: simboliza el cruce de dos mundos el pop global y la televisión de culto en un proyecto que promete convertirse en uno de los acontecimientos audiovisuales más comentados del año.

Con una alineación estelar y un aura de secreto cuidadosamente diseñado, el nuevo capítulo de American Horror Story está listo para desafiar, sorprender y aterrar nuevamente a su audiencia fiel. Preparémonos para un regreso que parece escrito para la historia del terror contemporáneo.