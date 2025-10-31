Robert Pattinson, de actor a cantante: registra siete canciones y se alista para su debut como solista

El actor, recordado por su icónico paso por sagas como Twilight y su más reciente encarnación de Batman , está listo para sorprender nuevamente.

Esta vez, no desde la pantalla grande, sino desde los escenarios musicales. El actor británico Robert Pattinson ha registrado oficialmente siete canciones originales en la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), confirmando así su inminente debut como solista.

Este movimiento marca el regreso formal de Pattinson a la música, una disciplina que siempre ha acompañado su vida artística, aunque hasta ahora había permanecido en un plano discreto. Las composiciones fueron creadas junto al músico británico Marcus Foster, figura clave en los inicios musicales del actor y con quien mantiene una colaboración creativa desde hace más de una década.

Canciones de Robert Pattinson

“Bent Out That Midnight Day”

“Best Friend”

“Fascinate”

“Fell Off”

“Green Light”

“Waiting On Me”

“Witness (You See Me)”

La plataforma confirma la autoría compartida entre Pattinson y Foster en las siete piezas, consolidando una alianza que ya había dado frutos en 2008, cuando el actor interpretó “Never Think” y “Let Me Sign” para la banda sonora de Twilight. Cabe recordar que esta última fue coescrita por Foster, un detalle que convierte este retorno musical en un esperado reencuentro creativo.

Hasta ahora, no han trascendido detalles sobre si este repertorio formará parte de un EP o un álbum completo, ni se ha revelado una fecha de lanzamiento. No obstante, el registro en ASCAP confirma que el proyecto avanza de manera oficial, reforzando las expectativas de sus seguidores, quienes desde hace años piden escuchar su trabajo más íntimo y autoral.

La participación musical de Pattinson no es improvisada. Antes de alcanzar notoriedad en Hollywood, tocaba guitarra y piano, componía de manera independiente y grababa demos caseros. Con el paso del tiempo, ha mantenido esa faceta creativa, colaborando esporádicamente, pero sin lanzamientos a gran escala. Su estilo ha sido descrito como introspectivo, melancólico y emocional, rasgos que podrían consolidarse en esta etapa solista.

Mientras desarrolla este proyecto musical, el actor atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera cinematográfica. Su próximo estreno será Die My Love, dirigida por Lynne Ramsay y coprotagonizada por Jennifer Lawrence, programada para llegar a Filipinas el 5 de noviembre. Además, el calendario de Pattinson no se detiene: 2026 asoma como un año cargado de producciones y compromisos de alto nivel en la industria audiovisual.

Este nuevo paso amplía aún más el perfil multifacético del artista, quien parece decidido a profundizar en su identidad musical y ofrecer al público un trabajo personal y cuidadosamente elaborado. Hasta el momento, Pattinson no ha emitido declaraciones públicas sobre el registro de los temas, pero su aparición en la base de datos de ASCAP deja claro el carácter formal de su incursión.

Aunque todavía se desconocen los matices sonoros que definirán este debut, las siete canciones registradas junto a una colaboración que ha demostrado solvencia creativa sugieren un proyecto sólido y honesto. Para los seguidores del actor y para la industria musical, la expectativa es alta: Robert Pattinson podría convertirse, en cualquier momento, en una nueva voz destacada dentro del panorama artístico internacional.